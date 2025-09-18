קשה לך עם התפילות של ראש השנה? בוא קח עיצה בחינם מרבי נחמן

קשה לך להתרכז בתפילות ר"ה? קרא!

התפילות בראש השנה מיוחדות ומרגשות, והקב"ה מחכה לתפילה של כל אחד ואחד, כותב רבי נחמן:

הקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ומקבל מזה תענוג גדול...

אך יש לא מעט אנשים שקשה להם להתרכז בתפילות:

מה הקב"ה מצפה שתעשה כשאינך מצליח להתרכז?

עונה רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (קמא, צ"ט):

"אַל יֹאמַר אֵינִי מִתְפַּלֵּל כְּלָל"!

גם אם תגיע לתפילות לא מרוכז, אל תוותר על התפילה, כי:

הקב"ה לא מוותר על תפילתך, וגם לך - אסור לוותר!

הרצון – נותן כח להתאמץ!

אומר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן (קמא, צ"ט):

"אַף עַל פִּי כֵן, אַל יֹאמַר הָאָדָם כֵּן - אֶלָּא יִתְפַּלֵּל תָּמִיד"!

אל תוותר על תפילה בלי כוונה, כי רצונך להתפלל, יעזור לך לשים את כל כוחך בתפילה זו:

"וְאִם לֹא יוּכַל לְהִתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת כָּרָאוּי - יִתְפַּלֵּל בְּכָל כֹּחוֹ".

למרות שתפילתי בלי כוונה? כן! כי:

"כִּי בְּעֵת שֶׁיִּתְפַּלֵּל בִּדְבֵקוּת כָּרָאוּי, אֲזַי:

יַעֲלֶה כָּל הַתְּפִילּוֹת עִם הַתְּפִילָּה הַהִיא - שֶׁהִתְפַּלֵּל כָּרָאוּי".

תפילה אחת בכוונה - מעלה את כל התפילות 'ללא כוונה'!

התפילה 'בלי כוונה' – שווה המון לקב"ה, והיא:

אף פעם - לא נאבדת! אלא - נגנזת ונשמרת!

כל התפילות 'ללא כוונה' שהתפללת במהלך השנה, ממתינות לתפילה אחת שלך בכוונה:

שתעלה איתה – את כל תפילותיך ללא כוונה! וזהו - סוד נפלא!

גם תפילות - ללא כוונה, מגיעות בסוף עד – כיסא הכבוד!

אל תוותר על אף תפילה!

תפילה בדבקות מעלה איתה את שאר התפילות, ולכן:

לא שווה להפסיד שום תפילה, מי יודע למתי תפילה זו נשמרת עבורך? על משה רבנו נאמר: "וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' בָּעֵת הַהִיא לֵאמֹר".

"וָאֶתְחַנַּן אֶל ה' - תָּמִיד, בֵּין בִּדְבֵקוּת בֵּין - שֶׁלֹּא בִּדְבֵקוּת"!

הלב כבוי? לא יוצא דיבור אמיתי? אל תוותר!

אל רחום וחנון, מחכה רק לתפילה אחת שלך - בכוונה!

כל התפילות - עוד יעלו! יש הבטחה!

המקור לדברי רבי נחמן הוא מהזוהר הקדוש שכותב (ח"ב רמה):

"וּבְהַהוּא רְקִיעָא, וּמְמָנָא עַל הַאי רְקִיעָא. וְנָטִיל כָּל הָנֵי צְלוֹתִין קַיְּימָא חַד מְמָנָא דִּי שְׁמֵיהּ סָהֲדִיאֵ"ל, דְּאִתְדַחְיָין, דְּאִקְרוּן צְלוֹתֵי פְּסִילָאן וְגָנִיז לוֹן, עַד דְּאִתְּדָּן (נ"א דתב) הַהוּא בַּר נָשׁ:

אִי תָּב לְגַבֵי מָארֵיהּ כְּדְקָא יֵאוֹת, וְצַלֵּי צְלוֹתָא אַחֲרָא זַכָּאָה, הַהִיא צְלוֹתָא זַכָּאָה כַּד סַלְּקָא, נָטִיל הַהוּא מְמָנָא סָהֲדִיאֵ"ל הַאי צְלוֹתָא, וְסָלִיק לָהּ לְעֵילָּא, עַד דְּאִעְרַע בְּהַהִיא צְלוֹתָא זַכָּאָה, וְסַלְּקִין וְאִתְעָרְבוּן כַּחֲדָא, וְעָאלִין קַמֵּי מַלְכָּא קַדִישָׁא". והדברים נפלאים!

תלמידו המובהק של הבעל שם טוב הקדוש, רבי יעקב יוסף מפולנאה כותב בספרו 'בן פורת יוסף': "מבואר בכתבי האריז"ל זלה"ה, שכך דרכו של ה' יתברך, להיטיב עם בריותיו:

ע"י תפילה אחת שהוא בכוונה - מעלה כל התפילות".

תפילה לא הגונה, מצטרפת – לברכה הגונה!

כותב ה'מקדש מלך' על דברי הזוהר הקדוש:

"אפילו בכל תפילה ותפילה, אם כוון באחת מכל הברכות עד שמראש השנה עד ראש השנה:

צירף הקב"ה - י"ח ברכות בכוונה מכל תפילותיו, אגבן עולים כל תפילות של כל השנה, שאינם הגונות".

קרא שוב... ותגלה סוד נפלא... וכל זאת, כי:

הקב"ה – אב רחום וחנון, ורוצה רק להיטיב לעימך!

התפילה שעוטפת – ומעלה את כל התפילות!

"תפילה לאל חי" – התפילה היא מקור חיותו של האדם!

אבל, אם אינך מצליח לקשר בין המחשבה לדיבור:

אין חיות רוחנית - בתפילה, ואינך מקבל חיות – מתפילתך!

"תפילה לעני כי יעטוף..." מבאר הבעל שם טוב הקדוש, לפעמים יש תפילות שלא עולות... אבל, כשהאדם מתפלל תפילה אחת בלב נשבר, יש בכוחה:

לעטוף את כל התפילות למפרע, ולהעלות אותם - לאבינו שבשמים!

יונתי בחגבי הסלע – השמיעיני את קולך!

אומר מוהרנ"ת במתק לשונו: "יונתי בחגבי הסלע, הראיני את מראך, השמיעיני את קולך".

'השמיעי את קול' – תתפלל... אף אם אינך מצליח להתפלל בכוונה.

תמצא נקודה אחת טובה בתפילה, שתוכל להחיות איתה את כל התפילה, וכך:

תפילתך תעלה לרצון לפני שוכן מרומים (ליקוטי הלכות).

מידי מושלם – תזהר ח"ו מקטרוג!

בשיחות הר"ן מעלה רבי נחמן נקודה נוספת, ואומר, אדם שמצליח להתפלל את כל התפילה בכח, דהיינו בקישור בין המחשבה לדיבור, יכול להיות קטרוג גדול על תפילתו!

המקטרגים יכולים ח"ו לומר - כזאת תפילה מדויקת... מענין מי האדם שהתפלל כזאת תפילה.

ואם האדם לא ראוי, יתכן קטרוג על תפילת האדם - ואינה עולה.

עשה את שלך – ותעלה תפילתך!

רבי נחמן מגלה עוד סוד נפלא, אם לא הצלחת להתפלל את כל התפילה בכוונה, אומרים כוחות הס"א:

תפילה זאת - לא מדויקת ולא מזוככת... נו... ומעלים אותה ישר לפני כיסא הכבוד! מבלי – להתעמק בה!

חשוב לזכור, שהחיבור לקב"ה הוא דווקא ע"י תפילה:

"עִקַּר הִתְחַבְּרוּת וּדְבֵקוּת לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ הוּא עַל־יְדֵי הַתְּפִלָּה.

כִּי הַתְּפִילָּה הוּא שַׁעַר שֶׁדֶּרֶךְ שָׁם - נִכְנָסִין לְהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ..." (ליקוטי עצות, תפילה, פז').

יהי רצון שנזכה להתענג מהתפילה,

ולענג את הקב"ה - בתפילתנו, אמן!

כתיבה וחתימה טובה לכלל ישראל