אומן ראש השנה תשפ"ה ( צילום: באדיבות המצלם )

לקראת ימי הרת עולם - ראש השנה, פרסמו לפני זמן קצר (שני) רבני חסידות ברסלב קול קורא בקריאה נחרצת לכלל חסידי ברסלב, ובפרט לאלו המתעתדים לפקוד את ציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע בקיבוץ הגדול בעיירת אומן שבאוקראינה, להיערך מראש ולצאת לדרך מבעוד מועד – על מנת שלא להגיע לידי חשש חילול שבת.

בקול קורא ביקשו הרבנים להדגיש, כי לאור הנסיבות הגלובליות והמצב הלא יציב באוקראינה, יתכנו עיכובים ובדיקות בלתי צפויות בדרכים, ויש להתכונן לכך מראש. במקרה ואדם רואה כי הוא עלול להיתקע בנסיעה בשעות הסמוכות לשבת – יש לעצור מיידית את המסע ולא להמשיך לאומן, אפילו אם המשמעות היא שלא ישהה בציון הקדוש בראש השנה, ואף אם אין בידו שופר לתקיעות היום. דבריהם של הרבנים מגיעים על רקע הדיווחים על עיכובים בטיסות, עומסי תנועה במעברי גבול, ובעיות לוגיסטיות שונות, כשהרבנים מבהירים כי שמירת השבת עומדת בראש סדר העדיפויות לפני ההגעה לצדיק. על הקריאת קודש חתמו כלל רבני ברסלב, ובראשם שלושת מנהיגי העדה: הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, הגה"צ רבי שמואל משה קרמר והגה"צ רבי נתן ליברמנש. מעצר לומדי התורה | גולדקנופף פנה לנתניהו: "אני בוש ונכלם מכך; אך לכל הפחות תשחרר אותם לחג" חנני ברייטקופף | 18:46 המכתב המלא:

מכתב רבני ברסלב

זעקת השבת

לכל אנשי שלומינו חסידי ברסלב היקרים די בכל אתר ואתר הע"י, הנה ממושמשים ובאים ימי ראש השנה הקדושים, וכל אחד ואחד מתעורר ומתמלא ברצונות וכיסופים לקיים ציוויי רביז"ל שציווה עלינו לבוא אליו להיות אצלו על ר"ה "איש כל יעדר", ולצורך זה מתגבר כל אחד על מניעות שונות בגוף ונפש וממון.

וב"ה הרבים ומתרבים העולים לקיבוץ הקדש וכבר עומדים על עשרות אלפים בלע"ה וכ"י שאין לשער את ריבוי הבתים והתיקונים הנשגבים הנעשים עי"ז שהם עד אין שיעור וחקר אך דא עקא שבין רבבות העולים ישנם שאינם מודעים דיו למשך זמן הנסיעה הארוכה והתלאות הכרוכים בה וביותר שבשנים האחרונות עקב מצב המלחמה באוקראיינה והנסיעות דרך מדינות שונות, זמני הנסיעות מתארכות יותר ורבים שאינם מודעים כ"כ למציאות זו והמכשלה כאשר יוצאים לדרך סמוך לשבת או יו"ט עלולים להיתקע בדרכים רחוק מיישוב יהודי ולהיכשל בחילול שבת ויו"ט ח"ו.

וע"כ הננו לגלות דעתנו דעת תורה כי החובה מוטלת על כל או"א שלא לצאת לדרכו אא"כ יש לו זמן מרווח באופן שיוכל להגיע למחוז חפצו ללא כל חשש ונדנוד של חילול שבת ויו"ט, ואם מאיזה סיבה שהיא רואה כי השבת או היו"ט קרובים והוא עדיין בדרכים, מחויב הוא להשאר ולשבות במקום שנמצא שם, ואפ' באופן שאין לו בידו שופר ולא לסמוך על היתרים מפוקפקים הגובלים באיסורי תורה רבים ביניהם איסורים על כל ד"א נוספים רח"ל, וזה ברור שלא שייך לקבל את התיקונים של ר"ה באופן שיבא ע"י חילול שבת ויו"ט או שאר איסורים ח"ו. והחכם עיניו בראשו לסדר הכל מראש באופן שלא יגיע לידי שום חשש רחוק של חילול שבת, ומצווה לפרסם חומרת הדבר ולדרוש בו ברבים.

ובזכות שמירת השבת והנסיעה לצדיק כהלכה נזכה כולנו לעלות ולבוא בשלום לקיבוץ הק' באומן על ימי ר"ה ולשוב לביתנו באופן הראוי על צד היותר טוב, ולהיכתב בספרן של צדיקים גמורים לחיים ולשלום בבריות גופא ונהורא מעליא אמן.

באנו על החתום לכבוד התורה ושמירת שבת ויו"ט

חתימות הרבנים.