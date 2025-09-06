פיצוץ המגעים עם מולדובה: חסידי ברסלב ייאלצו לנסוע דרך רומניה

אומן ראש השנה ( צילום: שאטרסטוק )

המאמצים הדיפלומטיים בין מדינת ישראל לבין מולדובה להסדרת טיסות השכר לחסידי ברסלב לראש השנה – קרסו. לאחר שבועות של משא ומתן, שבו הוסיפה מולדובה תנאים חדשים שוב ושוב, ההסכם בוטל סופית, חרף העובדה שישראל כבר אישרה תשלום של כ־13 מיליון ש”ח במסגרת ההבנות הקודמות.

מולדובה רוצה לחזור – אך כבר מאוחר מדי בימים האחרונים, לפי מקורות המעורים בנושא, מולדובה ביקשה לשוב לשולחן הדיונים. אולם מבחינה מעשית, בשלב זה הדבר איננו ריאלי: אלפי חסידים כבר נערכים לנסוע בדרך עוקפת, דרך רומניה ופולין על מנת להגיע לעיר אומן בזמן. הרב גאן: "ישראל עשתה הכול" רבה של אומן, הרב יעקב גאן, מסר כי מדינת ישראל עשתה כל שניתן כדי לקדם את ההסכם ולסייע לחסידים. לדבריו, "ישראל עמדה בהתחייבויותיה ופעלה ביושר ובנחישות. לצערנו, דווקא מולדובה היא שהוסיפה עוד ועוד דרישות עד שהמו"מ פוצץ".

שר החוץ סער בציון ( צילום: באדיבות )

השרים והרבנים שנלחמו למען ההסכם

במהלך החודשים האחרונים פעלו ללא לאות שרי הממשלה כדי למנוע את המשבר: יו”ר ש”ס אריה דרעי, שרת התחבורה מירי רגב ושר החוץ גדעון סער ניהלו שיחות ותרמו מאמצים מדיניים כדי להגיע להסכמות מול מולדובה.

גם הרב שלום ארוש, מחשובי רבני ברסלב, גויס למאמץ ואף נפגש אישית עם שרת התחבורה מירי רגב כדי ללחוץ שהטיסות יוסדרו.

חסידים נאלצים למסע מורכב

כעת, עם ביטול ההסכם, המשמעות היא ברורה: עשרות אלפי חסידי ברסלב יצטרכו לעבור דרך רומניה בדרכם לאומן. הרב גאן הביע צער רב על כך ש”במקום נסיעה פשוטה ונוחה, החסידים יצטרכו לסבול בדרכים ולשלם מחיר נוסף – כלכלי ונפשי – רק כדי לקיים את מסורת ראש השנה בציון רבנו”.