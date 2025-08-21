פריצת דרך בטיסות: זה הפתרון שהושג חודש לפני 'אומן ראש השנה' 

איך יטוסו החסידים? היום (חמישי), נרשמה פריצת דרך משמעותית בנוגע לטיסות לראש השנה דרך מולדובה לאחר פניות נמרצות של הרב שלום הרוש, ממנהיגי חסידי ברסלב, ורב העיר אומן הרב יעקב גאן.

הפניות הועברו ליו״ר שס דרעי ולשרת התחבורה מירי רגב, אשר פנו ישירות לראש הממשלה בנימין נתניהו. ראש הממשלה מצדו קיים שיחה עם ראש ממשלת מולדובה, שהובילה לסיכום עקרוני שיאפשר לחסידי ברסלב לטוס דרך המדינה בדרכם לעיר אומן לראש השנה הקרוב.

במהלך המגעים, נציגו של הרב שלום הרוש יחד עם נציגו של רב העיר אומן קיימו שיחות רבות עם מנכ״לית משרד ראש הממשלה, על מנת לדחוף את הנושא ולהביא לפתרון מהיר.

בנוסף לכך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ’ התחייב לסייע במימון חלק מהעלויות הנדרשות מול ממשלת מולדובה, כדי להבטיח את יישום ההסכם בצורה חלקה.

רק לאחרונה: שר החוץ, גדעון סער, ביקר במולדובה בעצמו כדי לקדם את הנושא ולדון עם גורמי הממשל המקומיים. ביקורו נתפס כצעד חשוב ביצירת הקרקע להבנות בין המדינות, וכחלק מהמאמץ המשותף של ממשלת ישראל להבטיח את הגעת אלפי החסידים לאומן.

ראוי לציין כי יו"ר ש"ס דרעי, פעל לגייס את כל הכלים שעמדו לרשותו, והיה דמות מרכזית במאמץ להביא לפתרון מול השלטונות במולדובה. לצדו, גם שרת התחבורה מירי רגב פעלה רבות בנושא, השקיעה זמן ומשאבים, עד שהושגה ההתקדמות המיוחלת.

בקהילות ברסלב בארץ ובעולם מברכים על ההתפתחות, ורואים בה ביטוי למחויבותם של נציגי הציבור והשרים לפעול למען ציבור הנוסעים, לצד הכרה בחשיבותה הרוחנית והדתית של העלייה לרגל לקברו של רבי נחמן מברסלב בראש השנה.