"מסע בלתי נשכח": ארבעה ימים, דרך 5 מדינות - כך הגיעה קבוצה של חסידי ברסלב לאומן ב-670 ש"ח

קבוצת בחורים המשתייכים לחסידות ברסלב בחרה לעקוף את כל המכשולים בדרך לאומן, ולנסוע בדרך לא דרך | 'כיכר השבת' עקב אחרי מסעם, ומגיש תיעוד וסיקור מהמסע המורכב בן ארבעה ימים לאומן, מתל אביב, דרך אילת, סיני, איטליה, רומניה עד להגעתם לאוקראינה, במטרה קדושה לשהות בימי ראש השנה באומן (חרדים)

7תגובות
בדרך לאילת

מסורת הקיבוץ של חסידי ברסלב בראש השנה על ציון קברו של רבם ומאורם הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א באומן, היא אחד האירועים המרכזיים והמרגשים ביותר בלוח השנה של החסידות. מדי שנה, למרות המכשולים, עשרות אלפי חסידים עושים את דרכם למסע ארוך ומורכב, מתוך מסירות נפש עמוקה למסורת רבם.

המסע אינו פשוט: רבים נאלצים להתמודד עם אתגרים ביורוקרטיים, עיכובים בדרכים, וקשיים לוגיסטיים, במיוחד בתקופת המלחמה באוקראינה. זכור במיוחד מסע הקורונה, אז נאלצו חסידים לשהות בדרכים במשך שבועות ארוכים.

אחד המאפיינים המרכזיים של חסידות ברסלב הוא הדגש על השמחה. גם בעיצומם של הקשיים, ניתן לראות את החסידים רוקדים ושמחים בדרכים, מתוך אמונה ש"רק מכוח השמחה אפשר לצאת מהכל".

השבוע, בחרנו להביא סיפור מרתק של קבוצת בחורים שיצאה ביום שני והגיעה לאומן רק ביום שישי, כשבאופן רגיל המסע לוקח כמה שעות בלבד. סיפורם משקף את הקשיים העצומים ואת ההתמדה הבלתי מתפשרת של כל החסידים, המוכנים לעבור דרך ארוכה ומייגעת כדי לקיים את בקשת רבם.

במקום טיסה ישירה ונוחה, יצאו החסידים ביום שני השבוע למסע שכולו אמונה ודבקות. מהעיר בני ברק לכיוון תחנה המרכזית בתל אביב, שם עלו על אוטובוס לאילת, ועשו את הלילה בבית חב"ד המקומי. בבוקר יום שלישי לאחר תפילת שחרית, המשיכו במונית לגבול טאבה ומשם לדהאב שבסיני. שם, במלון צנוע, עשו את הלילה. בבוקר, המשיכו לשדה התעופה בשארם א-שייח, משם עלו על טיסה למילאנו, שבאיטליה.

בתחנה המרכזית בתל אביב
בדרך לאילת
ע"י ים סוף

במילאנו, עצרו לשמונה שעות המתנה ארוכות. אך הבחורים לא התייאשו. במקום להיכנע לעייפות ולייאוש, ניצלו את הזמן לתפילה, ללימוד ולחיזוק הדדי, וכמובן ריקודים תוך כדי שהם מביטים בעיניהם של הנוסעים שצופים בהם בחוסר הבנה. הם המשיכו משם בטיסה לסוצ'בה שברומניה, שם עברו את הגבול ברגל לאוקראינה.

המסע לאומן הוא לא רק יעד סופי, אלא גם דרך של התעלות. הדרך, עמוסה בקשיים ובמכשולים, הפכה למסלול של מסע קברי צדיקים. בטרם יגיעו לאומן בחרו להעתיר בתפילה בקברי צדיקים באוקראינה.

בשל המלחמה באוקראינה, ובשל החשש ממעצרים ועיכובים בנמל התעופה בן-גוריון, החליטו הבחורים להסתכן ולבחור בדרך ארוכה ומייגעת זו. אך ההחלטה התגלתה כמשתלמת במיוחד, שכן בעלות נמוכה במיוחד הצליחו לשרוד את המסע ולשמור על רוחם.

מעבר טאבה
דהאב בסיני
ברומניה

על פי חישוב של אחד מהנוסעים, עלות הנסיעה עלתה כ-670 שקלים בלבד. על זה התווסף תשלום של 100 דולרים עבור לינה ואש"ל לכל ימי ראש השנה באומן. בסך הכל, ב-1,100 שקלים בלבד, זכו החסידים לקיים את המסע הקדוש, לעבור בין קברי צדיקים, ולקיים את המסורת בתנאים קשים.

גבול אוקראיינה - מעבר רגלי
קבר רבי נחמן מברסלב זי"ע באומן

וכך, לאחר מסע של כמעט שבוע, כשהם רעבים ועייפים, הגיעו היום לאומן. במקום להתמוטט ולנוח, הם נשאו את מבטם אל עבר הציון הקדוש והתמלאו באור של שמחה. תוך שהם פורצים בריקוד נלהב, שירת נשמה, והתפללו על הכלל והפרט. סיפורם, שהחל במסע מפרך, הסתיים בהגעה מאוחרת אך מלאה באמונה, המסמלת את הניצחון של כוח הרצון והאמונה על כל מכשול פיזי או רוחני.

7
מה עם חזור עוד 670 ש’’ח זה כבר לא כ’’כ זול🤣🤣🤣
היהודי החושב
6
לינה באומן מתחילה ב220 דולר למיטה הכי פשוטה....
לינה ב 100 דולר
5
מרתק אבל חבל שדיווחתם. עכשיו הרשויות חו"ש יחכו להם באילת. מצד שני זה בטח כרוך בהרבה ביטול תורה, אז באם זה שווה? אתמה.
מישהו
4
בזבוז זמן וכסף.. לכו לקבר רחל אמנו יש לה השפעה הרבה יותר גדולה אצל הקב''ה..בעבר שמעתי שיש הרבה נפילות בדברים שזה לא המקום לפרט..
אני
3
תמונה כשמעשנים שמים.. נו....נו
י.ח.ד
2
מה מעשנים בדהב, חחחחח
אדי
1
סיני? יש אזהרת מסע. !!!! בדרגה הגבוהה ביותר. ומה עם ונשמרתם?
מאמינה

