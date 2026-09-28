המוני שוחרי תורה התכנסו היום (שני) למעמד 'הקבלת פני רבו' אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת 'נאות יוסף' ורב קהילת 'נחלת יעקב' בבני ברק. תחילה נשא הרב דברי תורה ופניני החג בסוכתו, ושם נצפה בין השאר חבר הכנסת יעקב אשר, שאף התברך בחמימות מפי הרב. בהמשך עברו כל בני הקהילה כדי לקבל את ברכת החג.

לאחר מכן נכנס הגרמ"ש אל היכל בית מדרשו, שם פצח בריקודין נלהבים לכבוד שמחת בית השואבה. בשיא השמחה פצח בריקוד עם שני לפידי אש בוערים לזכר שמחת בית השואבה, לקול צלילי הניגון 'לעורר ליבי לאהבתך'.

כמו כן, נצפה מחזה הוד מרגש כאשר הגרמ"ש התיישב במרכז בית המדרש, וילדי הקהילה פיזזו סביבו מתוך נועם וחן יהודי.