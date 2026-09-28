 דלג לתוכן הראשי
ומי הח"כ שהגיע להתברך?

וּלְעוֹרֵר לִבִּי לְאַהֲבָתְךָ; כשהגרמ"ש אדלשטיין פצח בריקוד עם שני לפידי אש בוערים

המונים גדשו היום (שני) את סוכתו והיכל בית מדרשו של רבה של נאות יוסף, הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, למעמד הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה שהגיע לשיאו בריקוד הלפידים המרגש | שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם (חרדים)

הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

המוני שוחרי תורה התכנסו היום (שני) למעמד 'הקבלת פני רבו' אצל הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין, רבה של שכונת 'נאות יוסף' ורב קהילת 'נחלת יעקב' בבני ברק. תחילה נשא הרב דברי תורה ופניני החג בסוכתו, ושם נצפה בין השאר חבר הכנסת יעקב אשר, שאף התברך בחמימות מפי הרב. בהמשך עברו כל בני הקהילה כדי לקבל את ברכת החג.

לאחר מכן נכנס הגרמ"ש אל היכל בית מדרשו, שם פצח בריקודין נלהבים לכבוד שמחת בית השואבה. בשיא השמחה פצח בריקוד עם שני לפידי אש בוערים לזכר שמחת בית השואבה, לקול צלילי הניגון 'לעורר ליבי לאהבתך'.

כמו כן, נצפה מחזה הוד מרגש כאשר הגרמ"ש התיישב במרכז בית המדרש, וילדי הקהילה פיזזו סביבו מתוך נועם וחן יהודי.

הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)
הגרמ"ש אדלשטיין בשמחת בית השואבה (צילום: שוקי לרר)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סוכותשמחת בית השואבההרב מרדכי שמואל אדלשטייןנאות יוסף

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחדשות חרדים

ההסתבכות בדרך לאומן

|

סוכות מסביב לעולם

|

וּשְׁאַבְתֶּם מַיִם בְּשָׂשׂוֹן

||
1

הגוש נשבר

||
36

שמחה פורצת גבולות

|

"אושפיזין עילאין קדישין"

||
2

סֵדֶר הֲלָכָה

|

היסטוריה ואקטואליה

|

כזו סוכה - עוד לא ראיתם

||
10

הָרַחְמָן הוּא יָקִים לָנוּ אֶת סֻכַּת דָּוִד הַנוֹפֶלֶת

||
3

אתם הצבעתם, אלו התוצאות

||
19

בשריד בית מקדשנו

||
1

בעיצומו של החג

||
64

שבוע אחרי האשפוז

||
1

דקה מבית ההוראה

|

הסכסוך בגבעת הישיבה

||
19
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר