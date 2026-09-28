הפיצוץ שהרעיד את חולון: הנער שנפצע שהה בסוכה ולא קשור לסכסוך

שעות לאחר הדרמה שהתרחשה הבוקר (שני) בשכונת ג'סי כהן בחולון, כוחות גדולים של משטרת מחוז תל אביב וימ"ר תל אביב ממשיכים במצוד נרחב ואינטנסיבי אחר החשוד בפיצוץ, שמוכר למשטרה ומקורב לראש ארגון הפשע יוסי מוסלי.

האירוע, שהחל בשעות הבוקר המוקדמות עם פיצוץ אדיר של מטען חבלה בחצר בית בחולון, ממשיך להעסיק את מערכת הביטחון ואת חוקרי המשטרה שמנסים לפענח את כל שרשרת האירועים שהובילה לפיצוץ - שהסתיים בפציעתו של נער בן 15 ששהה במקום באקראי.

על פי הדיווח ב-Ynet הערב, מתוך החקירה שמתנהלת, הפיצוץ העז נגרם ככל הנראה ממטען צינור שהופעל בסמוך לבית קרובת משפחתו של יעד, שלא נפגע כלל. מיד לאחר הפיצוץ שזעזע את השכונה והזכיר לנפגעי המקום נפילת טיל, התפתחה בזירה התרחשות חריגה: עדי ראייה דיווחו כי רוכב קורקינט הגיע למקום במהירות, אסף אדם נוסף המוכר למשטרה והשניים נמלטו מהזירה בחסות ההמולה.

מאז שעות הבוקר ועד עתה, החוקרים פועלים בקדחתנות בניסיון לאתר את אותו חשוד שנמלט, לברר את נסיבות הימצאותו במקום, ולבדוק את החשד המרכזי לפיו מדובר ב"תאונת עבודה" פלילית – כלומר, מטען שהתפוצץ בטרם עת, עוד בטרם הספיקו להפעילו נגד היעד.

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בתוך כך, הנער שנפגע באורח בינוני מעוצמת ההדף והרסיסים ממשיך לקבל טיפול רפואי בבית החולים וולפסון בעיר, לאחר שחולץ מהזירה במצב קשה כשגופו מלא חורים ורסיסים. תושבים באזור, שעדיין מתאוששים מההלם של שעות הבוקר, תיארו את רגעי האימה והדגישו כיצד בנס נמנע אסון כבד פי כמה, שכן דקות ספורות קודם לכן עברה במקום אישה יחד עם שלושה ילדים קטנים.

חובש מד"א נעם ברזני סיפר הבוקר לאחר האירוע: "ראינו את הנער כשהוא בהכרה וסובל מפציעות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה."

האירוע בחולון מצטרף לשורת אירועים פליליים חמורים וחסרי תקדים שפקדו את הארץ בחודשים האחרונים, הכוללים שימוש ברימוני רסס ובטילי לאו באזורי מגורים אזרחיים, כאשר כעת מפקד מחוז תל אביב, ניצב חיים סרגרוף, ממשיך לקיים הערכות מצב בלתי פוסקות כדי לשים את הידיים על המעורבים ולהחזיר את השקט לרחובות.