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מוג'טבא? האיש רעול פנים שהופיע בהלווית חמינאי - והוא לא היחיד

באיראן מדווחים כי האדם שהופיע בהלווייתו השבוע של ח'אמנאי בפנים מכוסות ועורר שמועות וסקרנות ברחבי איראן הוא נכדו הבכור של המנהיג העליון שחוסל | על פי הדיווח הוא הופיע עם פנים מכוסות מכיוון שספג כוויות בפניו בתקיפה שבה סבו נהרג | בתחילה היו שמועות וטענות כי האדם שהופיע בהלוויה בפנים מכוסות הוא מוג'תבא ח'אמנאי (העולם הערבי)

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רעול הפנים בהלוויה (צילום: רשתות איראניות)

אחרי מספר ימים של ספוקלציות ותיאוריות שונות ברשתות החברתיות האיראניות, באיראן מדווחים היום (שבת) כי האיש שהופיע בהלווייתו השבוע של עלי ח'אמנאי בפנים מכוסות - הוא מוחמד ג'וואד ח'אמנאי. הוא נראה בתיעודים מזמן ההלוויה במקדש האימאם רזא שבעיר משהד.

מדובר בנכדו הבכור של המנהיג העליון שחוסל ובנו של מוסטפא ח'אמנאי, בנו הבכור של ח'אמנאי האב. על פי הדיווח הוא הופיע עם פנים מכוסות מכיוון שספג כוויות בפניו בתקיפה שבה סבו נהרג.

בתחילה היו שמועות וטענות כי האדם שהופיע בהלוויה בפנים מכוסות הוא לא פחות מהמנהיג העליון מוג'תבא ח'אמנאי, שלא נראה בציבור כלל בכל ימי ההלוויה.

האיש במסיכה בהלוויה במשהד
האיש במסיכה בהלוויה במשהד| צילום: צילום: תקשורת איראנית

אלא שעל פי דיווחים וניתוחים ברשתות החברתיות האיראניות, מתברר שלצד האיש שהופיע מכוסה ברעלה, אחד המשתתפים בהלוויה במשהד תועד כשהוא חובש מסיכה שחורה ולצידו טבעת אבטחה.

הוא נראה בתיעוד שפרסמה התקשורת האיראנית, מזמן התפילה שנשא מוסטפא ח'אמנאי על אביו במשהד לפני הקבורה. מה שכמובן הצית גל שמועות וספוקלציות על זהותו של "האיש במסיכה".

הלוויהעלי חמינאירעול פנים
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מה הם סוחבים כ’’כ הרבה לא נשאר ממנו כלום קצת אבק כנראה שמו הרבה חול🤣🤣🤣
היהודי החושב

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