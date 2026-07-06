השלט בהלוויה ( צילום: לפי סעיף 27א )

מסע הלווייתו של מנהיג איראן, עלי חמינאי, הפך למפגן שטנה חריף ותעמולתי נגד מדינות המערב, ארצות הברית וישראל. תמונות מלב הבירה האיראנית מציגות מראות קיצוניים של התססה והסתה ישירה לאלימות ולרצח מצד פעילי המשטר שהשתתפו באירוע, תוך שימוש במיצגים אלימים ובאיומים מפורשים על חייהם של נתניו וטראמפ.

באחד המיצגים הבולטים שנראו בתוך ההמון המשולהב, נישאה על מוט גבוה בובה בדמותו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, כשהיא תלויה על חבל תלייה. הבובה הולבשה בחליפה רשמית ובעניבה אדומה, וראשה נצבע בצהוב כדי לדמות את שיערו של הנשיא. מעל הבובה התלויה הונף דגל אדום, המרקע מסר אלים ובוטה המכוון ישירות כלפי המנהיג האמריקאי. במקביל, לאורך מסלול הלוויה נתלה שלט ענק הנושא את הכותרת "מבוקשים". תחת הכותרת שולבו איורים של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, ושל דונלד טראמפ, כאשר על מצחם של השניים מסומנת מטרה אדומה. על השלט נכתב בשפה הפרסית ובשפה האנגלית איום מפורש המבטיח כי מי שיחסל את השניים "כמו כלבים" יזכה בפרס של מאה מגרשים בשטח של מאתיים מטרים רבועים כל אחד. בתחתית השלט אף אויירו שני ארונות קבורה העטופים בדגלי ישראל וארצות הברית, לצד הכיתוב "בקרוב".

בובת טראמפ בהלוויה ( צילום: לפי סעיף 27א )

זעם כלפי שלט של טראמפ בהלוויה - צילום: לפי סעיף 27א זעם כלפי שלט של טראמפ בהלוויה | צילום: צילום: לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:09

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התייחס למפגני השנאה הללו במהלך ריאיון שהעניק לרשת החדשות האמריקאית "פוקס ניוז". נתניהו ביקש לעשות הבחנה ברורה בין הציבור הרחב באיראן לבין תומכי המשטר הקיצוניים ואמר כי שמונים אחוזים מהעם האיראני למעשה שונאים את המשטר הנוכחי, אולם במדינה נוצר מיעוט אלים שרק הוא מסוגל ויכול לצאת לרחובות. ראש הממשלה ציין כי אותם מוחים צעקו "מוות לטראמפ", והדגיש כי איראן אינה חברתה של ארצות הברית ואסור בשום אופן לאפשר לה להשיג נשק גרעיני או את האמצעים הטכנולוגיים להשגתו.

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נתניהו התייחס בריאיון גם לנוכחותם של נציגים רשמיים מרחבי העולם, ובהם נציגי ערב הסעודית שהגיעו להשתתף בטקס הלוויה, ואמר כי הוא חושב שכולם מבינים היטב מי עומד בפועל בחזית נגד איראן – ואלו הן ארצות הברית וישראל.