כיכר השבת
ביבי הקוסם?

גלריה: כך נראים נתניהו וטראמפ בחדר הסגלגל - הפגישה הוגדרה כ"מצוינת" | אלו המשתתפים 

ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגשו בחדר הסגלגל | נתניהו נכנס לבית הלבן מדלת צדדית ועיתונאים אינם נוכחים לסיקור הפגישה הדרמטית שצפויה לעסוק באיראן | למרות הדיווחים על מתיחות בין השניים, ראש הממשלה וטראמפ נראים דווקא מרוצים מהפגישה בתמונות שפורסמו | בפגישת נתניהו וטראמפ נוכחים צוות מורחב של אנשי הנשיא: סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הגסת', ראש הCIA רטקליף, והשליח הנשיאותי ויטקוף (בעולם) 

2תגובות
(צילום: מעיין טואף, לע"מ)

ראש הממשלה ונשיא ארה"ב נפגשו היום (שלישי) בבית הלבן. ראש הממשלה נכנס לפגישה מכניסה צדדית וכניסת עיתונאים נאסרה.

עיתונאים ישראלים ואמריקנים גם לא הורשו לצלם את הפגישה בין השניים שהתקיימה בחדר הסגלגל.

בפגישה השתתפו מהצד הישראלי: שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף גיא מרקיזנו, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, מזכיר הממשלה יוסי פוקס וראש הסגל עידו נורדן.

מהצד האמריקני השתתפו בפגישה: סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הגסת', ראש הCIA רטקליף, והשליח הנשיאותי ויטקוף.

בתמונות שפרסם הבית הלבן נראים השניים מחויכים ונינוחים, ללא עדות על מתיחות שדווחה בשבועות האחרונים בין שני המנהיגים.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מסרה כי הפגישה בין הנשיא טראמפ לנתניהו וזלנסקי היו "חיוביות ופרודוקטיביות".

גורמים המעורים בפרטים אמרו ל-14: ״הייתה פגישה חיובית מאוד וברוח טובה יחד עם בכירי הממשל. ראו את הכימיה המצוינת בין המנהיגים.

ראש הממשלה והנשיא חזרו על היעד המשותף שבשום תרחיש אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני.

השניים שוחחו גם על השותפות בין ישראל לארה״ב שהיא איתנה מתמיד, ושוחחו גם על הזדמנויות שונות במזרח התיכון״.

ב'ישראל היום' דווח מפי גורמים שנכחו בפגישה כי היא הייתה: "ממש מצוינת". עוד דווח כי לא התקיימה פגישה ב-4 עיניים כמקובל בדרך כלל, אלא אך ורק במתכונת המורחבת לצד סגן הנשיא ואנס ושליחו של טראמפ ויטקוף.

(צילום: מעיין טואף, לע"מ)
(צילום: מעיין טואף, לע"מ)
(צילום: מעיין טואף, לע"מ)
(צילום: מעיין טואף, לע"מ)
(צילום: מעיין טואף, לע"מ)
(צילום: מעיין טואף, לע"מ)
בנימין נתניהואיראןדונלד טראמפ

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בהצלחה
אדיר
1
נו באמת אלו תמונות ישנות
יצחק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר