ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ נפגשו היום (שלישי) בבית הלבן. ראש הממשלה נכנס לפגישה מכניסה צדדית וכניסת עיתונאים נאסרה.

עיתונאים ישראלים ואמריקנים גם לא הורשו לצלם את הפגישה בין השניים שהתקיימה בחדר הסגלגל.

בפגישה השתתפו מהצד הישראלי: שגריר ישראל בארה"ב יחיאל לייטר, המזכיר הצבאי של ראש הממשלה אלוף גיא מרקיזנו, ראש המל"ל שמואל בן עזרא, מזכיר הממשלה יוסי פוקס וראש הסגל עידו נורדן.

מהצד האמריקני השתתפו בפגישה: סגן הנשיא ואנס, שר החוץ רוביו, שר המלחמה הגסת', ראש הCIA רטקליף, והשליח הנשיאותי ויטקוף.

בתמונות שפרסם הבית הלבן נראים השניים מחויכים ונינוחים, ללא עדות על מתיחות שדווחה בשבועות האחרונים בין שני המנהיגים.

דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט מסרה כי הפגישה בין הנשיא טראמפ לנתניהו וזלנסקי היו "חיוביות ופרודוקטיביות".

גורמים המעורים בפרטים אמרו ל-14: ״הייתה פגישה חיובית מאוד וברוח טובה יחד עם בכירי הממשל. ראו את הכימיה המצוינת בין המנהיגים.

ראש הממשלה והנשיא חזרו על היעד המשותף שבשום תרחיש אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני.

השניים שוחחו גם על השותפות בין ישראל לארה״ב שהיא איתנה מתמיד, ושוחחו גם על הזדמנויות שונות במזרח התיכון״.

ב'ישראל היום' דווח מפי גורמים שנכחו בפגישה כי היא הייתה: "ממש מצוינת". עוד דווח כי לא התקיימה פגישה ב-4 עיניים כמקובל בדרך כלל, אלא אך ורק במתכונת המורחבת לצד סגן הנשיא ואנס ושליחו של טראמפ ויטקוף.