רגע ההתרגשות כשפעוט מגלה לראשונה את יכולתו לנוע במרחב בכוחות עצמו הוא אחד מאבני היסוד בהתפתחות הילד. אך עבור מיליוני ילדים ברחבי העולם שחיים עם מוגבלויות תנועה, רגע זה נשאר בגדר חלום רחוק. כיסאות גלגלים מסורתיים אינם מספקים מענה הולם לגיל הרך - הם כבדים, גבוהים, ומרחיקים את הפעוט מגובה המשחק הטבעי שלו על הרצפה, דבר שמעמיק את הפערים ההתפתחותיים והחברתיים.

כעת מגיע פתרון ישראלי חדשני שעשוי לשנות את התמונה. מיזם TOM, שמתמחה בפיתוח פתרונות טכנולוגים לאנשים עם מוגבלויות, משיק את הדור השני של "גלגלוש" - Toddler Mobility Trainer. מדובר בכיסא תנועה ייעודי לפעוטות שניתן לייצר במדפסת תלת-ממד ביתית, תוך שעות בודדות ובעלות של מאות שקלים בלבד. מעץ לפלסטיק: אבולוציה של רעיון הדור הראשון של הגלגלוש, שפותח בישראל לפני כשבע שנים בשיתוף עם יוזמת Go Baby Go וסטודנטים ממכללת שנקר, היה עשוי מעץ. הגרסה החדשה, שפותחה בשיתוף פעולה בינלאומי בין צוות TOM בניו-יורק, חברת העיצוב LINK ומיזם Make Good מניו-אורלינס, מבוססת על הדפסה תלת-ממדית ומציעה יתרונות משמעותיים: משקל קל יותר, מחיר נמוך בהרבה, ומבנה מודולרי שמאפשר החלפת חלקים בקלות. היתרון המרכזי של הגלגלוש החדש טמון בנגישות. משפחות, גני ילדים ומוסדות חינוכיים יכולים להוריד את קבצי ההדפסה בחינם, להדפיס את המוצר במדפסת ביתית, ולהתאים אותו לצרכיו הספציפיים של כל ילד. הדבר מבטל את התלות בתשתיות מקצועיות יקרות ומאפשר גישה לפתרון גם בקהילות מרוחקות או במדינות מתפתחות.

ישראליות עם השפעה גלובלית

"החזון של מיזם TOM הוא לתת מענה לצרכים של מיליוני אנשים בישראל וברחבי העולם באמצעות תיקיית מוצרים דיגיטלית שניתן לייצר בכל מקום ובזול", מסביר גידי גרינשטיין, מייסד ונשיא המיזם. "אנחנו גאים ביכולתנו לסייע לרבבות ישראלים, בכללם פצועי צה"ל, וגם למאות אלפי אנשים ברחבי העולם".

גרינשטיין מדגיש את הזהות הישראלית-יהודית של המיזם: "תום הוא מיזם חברתי ישראלי-יהודי פורץ דרך בקנה מידה בינלאומי, שמרכז החדשנות שלו בתל-אביב והמטה הבינלאומי שלו בבית ספר יהודי בניו-יורק."

רועי גולדנברג, מנהל-שותף של TOM בישראל, מציין כי עד כה סופקו עשרות גלגלושים ברחבי המדינה, לכל המגזרים. "הגלגלוש משפר את חייהם של אלפי ילדים בישראל והעולם. הגרסה החדשה זולה ונגישה יותר, מה שהופך אותה לאחד המוצרים המבטיחים ביותר בתחום הסיוע לילדים עם מוגבלויות".

תרומה למרחב הציבורי

עידן סלע, מנכ"ל TOM, מדגיש את רוח השיתוף שמאפיינת את הפרויקט: "הגרסה הראשונה של הגלגלוש עוצבה על-ידי צוות סטודנטים ישראלים ועל-ידי צוות TOM בישראל, שוויתרו על קניינם הרוחני ותרמו את יצירתם למרחב הציבורי".

המוצר זמין כעת להורדה חינמית, כך שכל אדם בעל גישה למדפסת תלת-ממד יכול לייצר אותו. הפתיחות הזו היא לב ליבו של החזון - להנגיש טכנולוגיה שמשפרת חיים לכמה שיותר אנשים, ללא מחסומים כלכליים או גיאוגרפיים.