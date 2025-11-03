טויוטה חושפת: כסא גלגלים אוטונומי המסוגל לטפס במדרגות

הכיסא המתנייד של טויוטה ( צילום: טויוטה )

חברת טויוטה הציגה את כסא הגלגלים האוטונומי והחדשני "walk me" במהלך תערוכת Japan Mobility Show 2025 שנפתחה ב-30 באוקטובר ותימשך עד 9 בנובמבר בטוקיו. הכיסא, שמיועד לאנשים הסובלים מהגבלת ניידות, מביא בשורה מרעננת בעולם הנגישות ומציע פתרון לאתגרים יומיומיים שבפניהם ניצבים משתמשי כסאות גלגלים: תנועה בין מפלסים, התמודדות עם מדרגות, תזוזה בשטחים משובשים ואף מעבר ישיר אל רכב פרטי. הכיסא מבוסס על ארבע רגליים רובוטיות מתקפלות, הפועלות בדומה לאיברים של בעלי חיים ומאפשרות לו לא רק לשנע את המשתמש קדימה ואחורה אלא גם להרים אותו כלפי מעלה, לטפס במדרגות או לייצב את עצמו במשטחים לא שגרתיים. כל רגל מסוגלת להתאים את זוויתה ומיקומה, והחיישנים המתקדמים מעניקים ל"כיסא" שיווי משקל בטוח ותנועה חלקה – גם בתנאים מורכבים.

הכיסא המתנייד של טויוטה ( צילום: טויוטה )

הכיסא המתנייד של טויוטה ( צילום: טויוטה )

לצד יכולות השטח המרשימות, "walk me" עוצב תוך חשיבה על צרכי המשתמש. המושב בנוי במסגרת תומכת ונוחה, והגב מתעגל בהתאם לגב המשתמש. שליטה בתנועה מתבצעת באמצעות ידיות צד קטנות או ממשק כפתורים. הרגליים המכוסות בחומר גמיש לא רק מגינות על הרובוטיקה הפנימית, אלא גם משוות לכיסא מראה רך ולא מאיים, בשונה מכיסאות הגלגלים המצויים.

הכיסא המתנייד של טויוטה ( צילום: טויוטה )

הכיסא המתנייד של טויוטה ( צילום: טויוטה )

פיתוח זה מתבלט גם במימד הפרקטיות: הרגליים מתקפלות למימדים קומפקטיים בהפעלה אחת, כך שניתן להכניס את הכיסא לרכב או לאחסן אותו בקלות בבית. בעת הצורך, המערכת פורסה את הרגליים מחדש ומייצבת את עצמה לפני היציאה לתנועה.

נכון לעכשיו, "walk me" הוא עדיין אבטיפוס, וטויוטה לא מסרה מתי תחל ייצור סדרתי של הדגם. עם זאת, הצגת הכיסא החדש בתערוכת החדשנות הגדולה ביפן מצביעה על כיוון ההתפתחות של עולם האמצעים המסייעים והפוטנציאל לשיפור דרמטי באיכות החיים של אנשים המתמודדים עם מגבלות תנועה.