טויוטה מכריזה: 2028 - שנת ההשקה לרכב חשמלי עם טווח חסר תקדים

ענקית הרכב טויוטה הכריזה כי היא מתקרבת בצעדי ענק לעבר מהפכה בעולם הרכב - והשיקה באופן גלוי את היעד: בשנת 2027 או 2028 יושק דגם ראשון שלה, המצויד בסוללת מצב מוצק (Solid-State), אשר צפויה לשנות את כללי המשחק בתחום הרכב החשמלי. השינוי הגדול ביותר - מעבר מהותי לסוללה שיכולה להעניק טווח נסיעה ארוך עד 1,200 קילומטרים בין טעינות, קיצור דרמטי של זמן הטעינה לפחות מ-10 דקות, ואורך חיים משופר פי ארבעה מהסוללות הנפוצות כיום.

הפיתוח מתבצע בשותפות עם חברת Sumitomo Metal Mining – מהלך אסטרטגי שמאפשר לטויוטה לייצר בהיקף תעשייתי חומרים קריטיים לסוללות. שיתוף הפעולה הזה מעניק ליפנים יתרון משמעותי על מתחרותיהן מסין וקוריאה, כתוצאה מהשליטה בשרשרת האספקה והחומרים המתכלים הנדרשים לסוללה פורצת הדרך.

דגם הבכורה שייהנה מפירות החדשנות צפוי להיות רכב ספורט יוקרתי מבית לקסוס - חטיבת הפרימיום של טויוטה. על פי מידע רשמי, טויוטה שואפת כי רכב הדגל יאיץ מאפס למאה קמ"ש בזמן הנושק לשתי שניות בלבד, וישלב טווח נסיעה של מאות קילומטרים עם ביצועים שלא נראו עד היום בשוק החשמליות.

הבשורה של סוללת מצב מוצק היא לא רק בטווח ובביצועים: בטויוטה מציינים כי מעבר לטכנולוגיה זו יקטין את פליטת הפחמן הדו חמצני ב-75% לאורך חיי הסוללה, ויבטל לחלוטין את הצורך בשימוש במתכות נדירות וקשות להשגה – מה שמציב את החברה בעמדה סביבתית וכלכלית מועדפת.​

המסע של טויוטה לסוללה המושלמת נמשך עשור שלם וכלל אתגרים טכנולוגיים משמעותיים – בראשם יציבות החומר בזמן טעינה ופריקה. הפתרון, לטענת המדענים בחברה, נמצא בטכניקה חדשנית ליצירת אבקות מתכת, שמאפשרות אורך חיים גבוה ועמידות מחזורי שימוש – קריטיים לרכב חשמלי מודרני.