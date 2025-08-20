המירוץ אל הדור הבא של הסוללות מגיע לנקודת מפנה: לאחר שנים של מחקר, הסוללות המוצקות מתחילות למצוא את דרכן למוצרים מסחריים בשוק העולמי - מאגירת אנרגיה ביתית ועד לכלי רכב חשמליים.

החברה האמריקאית Renogy הכריזה לאחרונה על הרחבת שיווק סדרת Lithium 2.0 המבוססת על טכנולוגיית ליתיום־ברזל־זרחן במבנה מוצק (LiFePO4), עם דגמים בנפחים של 104Ah, 120Ah ו־240Ah. הסוללות מציעות מחזורי טעינה של מעל 6,000, עמידות סביבתית ברמת IP67 ותחום פעולה רחב בטמפרטורות, מה שהופך אותן לפתרון אידיאלי למערכות סולאריות ולצרכי "אוף־גריד".

גם תעשיית הרכב נכנסת בעוצמה לתחום. סמסונג SDI הודיעה כי תתחיל ייצור המוני של סוללות מוצקות עד שנת 2027, והונדה כבר מפעילה קו הדגמה ביפן, שצפוי להפיק תאי ניסיון ראשונים בתחילת 2025. טויוטה ממשיכה להוביל בפיתוח ומכוונת לשילוב הטכנולוגיה בדגמים מסחריים בהמשך העשור.

פריצת דרך נוספת מגיעה מצד יונדאי, שרשמה פטנט חדשני המאפשר לראשונה לשלב נחושת בתוך סוללות על בסיס סולפידים - מהלך שמוזיל עלויות הייצור באופן משמעותי תוך שמירה על ביצועים גבוהים.

מייסד Renogy, ד"ר יי לי, סיכם זאת כך: "יותר ויותר אנשים בוחרים בהשקעה באנרגיה נקייה ובטכנולוגיות אחסון מתקדמות. מדובר בשילוב של קיימות עם ביצועים, ולא עוד חקר מדעי בלבד."

ההערכות בתעשייה מדברות על כך שעד שנת 2030 עשויות הסוללות המוצקות להוות כ־40% מכלל מצברי הרכב החשמלי בעולם - נתון שעשוי לשנות את פני התחבורה והאנרגיה כפי שאנו מכירים אותן.