כיכר השבת
על רקע דרמת השיחות

המסר של סגן הנשיא ואנס על המתיחות מול איראן: "כל האפשרויות על השולחן"

סגן הנשיא ואנס התייחס למתיחות מול איראן והדגיש כי הנשיא טראמפ ישאיר את כל האפשרויות פתוחות על השולחן, כשהוא מעביר את המסר על פעולה צבאית אפשרית (בעולם)

סגן הנשיא ג'יי די ואנס (צילום: Marc Israel Sellem/POOL)

סגן נשיא , ג'יי די ואנס, התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) למתיחות מול והדגיש כי הנשי, , ישאיר את כל האפשרויות פתוחות על השולחן, כשהוא מעביר את המסר על פעולה צבאית אפשרית.

ואס התייחס למתיחו עם איראן, בריאיון לעיתונאית מייגן קלי, אומר כי "טראמפ הוא זה שיחליט בסופו של דבר כיצד נטפל בסיטואציה האיראנית, בדיוק כפי שהוא החליט לגבי מבצע 'פטיש חצות'".

לדבריו: "נשיא אמר באופן עקבי - ב-2015, 2016, 2021, 2025 - שאסור לנו לאפשר לאנשים האלה להשיג נשק גרעיני. למה זה חשוב לאמריקה? קודם כול, איראן היא נותנת החסות הגדולה בעולם לטרור. אם לאיראנים יהיה נשק גרעיני, מי יקבל נשק גרעיני ביום שאחרי? הסעודים ואז עוד מדינה במפרץ. וכך נקבל הפצה גרעינית בקנה מידה עולמי".

ואנס הדגיש: "האיום הגדול ביותר על ביטחון העולם הוא ריבוי מדינות עם נשק גרעיני. ולכן הנשיא אמר: איראן לא תשיג נשק גרעיני".

"איראן לא יכולה להשיג נשק גרעיני", הבהיר סגן הנשיא: "זו המטרה המוצהרת של נשיא ארצות הברית. לפעמים אומרים שהנשיא לוחמני מדי, ולפעמים אומרים שהוא מדבר על דיפלומטיה ועל משא ומתן עם האיראנים ושאסור לנהל משא ומתן אלא פשוט להפציץ".

לדבריו: "הנשיא ישאיר את כל האפשרויות פתוחות. הוא ידבר עם כולם. הוא ינסה להשיג מה שאפשר באמצעים לא־צבאיים. ואם הוא ירגיש שהאופציה הצבאית היא היחידה - הוא יבחר בה".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (76%)

לא (24%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר