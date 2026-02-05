סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ואנס, התייחס הלילה (בין רביעי לחמישי) למתיחות מול איראן והדגיש כי הנשי, דונלד טראמפ, ישאיר את כל האפשרויות פתוחות על השולחן, כשהוא מעביר את המסר על פעולה צבאית אפשרית.

ואס התייחס למתיחו עם איראן, בריאיון לעיתונאית מייגן קלי, אומר כי "טראמפ הוא זה שיחליט בסופו של דבר כיצד נטפל בסיטואציה האיראנית, בדיוק כפי שהוא החליט לגבי מבצע 'פטיש חצות'".

לדבריו: "נשיא אמר באופן עקבי - ב-2015, 2016, 2021, 2025 - שאסור לנו לאפשר לאנשים האלה להשיג נשק גרעיני. למה זה חשוב לאמריקה? קודם כול, איראן היא נותנת החסות הגדולה בעולם לטרור. אם לאיראנים יהיה נשק גרעיני, מי יקבל נשק גרעיני ביום שאחרי? הסעודים ואז עוד מדינה במפרץ. וכך נקבל הפצה גרעינית בקנה מידה עולמי".

ואנס הדגיש: "האיום הגדול ביותר על ביטחון העולם הוא ריבוי מדינות עם נשק גרעיני. ולכן הנשיא אמר: איראן לא תשיג נשק גרעיני".

"איראן לא יכולה להשיג נשק גרעיני", הבהיר סגן הנשיא: "זו המטרה המוצהרת של נשיא ארצות הברית. לפעמים אומרים שהנשיא לוחמני מדי, ולפעמים אומרים שהוא מדבר על דיפלומטיה ועל משא ומתן עם האיראנים ושאסור לנהל משא ומתן אלא פשוט להפציץ".

לדבריו: "הנשיא ישאיר את כל האפשרויות פתוחות. הוא ידבר עם כולם. הוא ינסה להשיג מה שאפשר באמצעים לא־צבאיים. ואם הוא ירגיש שהאופציה הצבאית היא היחידה - הוא יבחר בה".