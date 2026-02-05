התחזית: התחממות עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל | בשבת: גשם מקומי

מזג האוויר היום (חמישי) יהיה מעונן חלקית בעננות בגובה רב. תחול עלייה בטמפרטורות, והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה.

במהלך הבוקר ינשבו רוחות מזרחיות ערות בהרי הצפון. הלילה: מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב.

על פי התחזית, מחר יום שישי, יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. צפויים טפטופים עד גשם מקומי קל. ייתכן אובך.

ביום שבת קודש, יהיה מעונן חלקית. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי. הטמפרטורות תהיינה רגילות לעונה.

הטמפרטורות החזויות היום והלילה:

ירושלים: 8-18

תל אביב: 10-20

באר שבע: 8-19

חיפה: 14-21

טבריה: 11-21

צפת: 8-14

אילת: 13-25