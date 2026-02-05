במשדר מיוחד וסוער ב"כיכר FM", צלל המגיש אלי גוטהלף לשתי סוגיות בוערות שמסעירות את הציבור הישראלי והיהודי: הזינוק הדרמטי בפשיעה האנטישמית בניו יורק, ומחאת הרפתנים המתרחבת כנגד רפורמת החלב של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

ניו יורק: כש"אנטי-ציונות" הופכת להיתר דם

החלק הראשון של השידור עסק בנתונים המבהילים המגיעים מתפוח הגדול: עלייה של 182% בפשעי שנאה אנטי-יהודיים מאז כניסתו לתפקיד של ראש העיר זוהרן ממדני. גוטהלף שוחח עם עזרא פרידלנדר, לוביסט חרדי ומנכ"ל "קבוצת פרידלנדר" המתגורר בניו יורק, כדי להבין האם הרחובות הפכו למסוכנים עבור יהודים חובשי כיפה.

פרידלנדר ניסה בתחילה להרגיע את הרוחות וטען כי ביומיום "לא מרגישים שום דבר משונה", אך הודה כי המצב השתנה דרמטית מאז ה-7 באוקטובר. "זה לא נעים. אם פעם היית הולך ברחוב בביטחון מלא, היום יש חשש. הבן שלי חזר מחתונה באחת בלילה, ולא יכולתי ללכת לישון עד שהוא התקשר ואמר 'אני בבית'", שיתף פרידלנדר.

במהלך הראיון, אלי גוטהלף חידד את הסוגיה המרכזית: השינוי בהגדרת האנטישמיות על ידי ראש העיר ממדאני, שהחריג ממנה את "שנאת ישראל". "בן אדם שרוצה לשנוא יהודים בצורה ליברלית ונאורה, פשוט קורא לעצמו אנטי-ציוני", הטיח גוטהלף. פרידלנדר הסכים וחיזק את הדברים: "זו בדיוק הבעיה. כשראש עיר אומר שממשלת ישראל רוצחת ילדים, והאנטישמי ברחוב רואה יהודי עם כיפה – הוא לא רואה הבדל בין ציוני ללא ציוני. מבחינתו זה אותו דבר".

הנקודות המרכזיות שעלו בראיון:

פרידלנדר הסביר כי התמיכה החרדית (סאטמר) בממדני נבעה מפרגמטיזם וצרכי הקהילה מול העירייה ("בחירה בין גרוע לגרוע פחות"), למרות עמדותיו הבעייתיות. המסיכה הוסרה: נוח מאוד לאנטישמים להסתתר מאחורי הכותרת "אנטי-ישראליות" כדי לפגוע ביהודים בלב ניו יורק.

"הפרה היא לא אקסל": זעקת הרפתנים

בחלקו השני של המשדר, עבר אלי גוטהלף מהזירה הבינלאומית לזירה הכלכלית הבוערת בישראל, ושוחח עם יוני דמרי, רפתן ממושב גילת וממוביל מחאת הרפתנים. דמרי, שנשמע נסער לאחר הפגנה סוערת, תקף בחריפות את רפורמת החלב של שר האוצר סמוטריץ' וטען כי היא תוביל לחיסול הייצור המקומי.

"אנחנו במלחמה על הבית, על הפרנסה ועל ביטחון המזון", הצהיר דמרי. בתגובה לשאלתו של גוטהלף על האיום ב"הורדת השאלטר" והפסקת ייצור החלב, ענה דמרי כי הרפורמה מעבירה את השאלטר מידיים יהודיות-ציוניות לידיים זרות, כמו טורקיה של ארדואן.

"סמוטריץ' התבלבל"

דמרי טען בשידור כי נערי האוצר והשר סמוטריץ' מנותקים מהמציאות בשטח. "השטח הוא לא אקסל, הפרה היא לא אקסל", אמר בכאב. לדבריו, הרפורמה המתוכננת, הכוללת הפחתה של 15% במחיר המטרה, תהפוך כ-85% מהרפתות בישראל להפסדיות ותוביל לסגירתן המיידית.

גוטהלף הקשה על המרואיין ושאל מדוע לא לטפל בריכוזיות של המחלבות והרשתות במקום ברפתנים. דמרי השיב כי קל יותר לדרג הפוליטי להיטפל לחוליה החלשה בשרשרת – החקלאים – במקום לפרק מונופולים חזקים. "אם אני מוריד את המחיר, ההנחה לא מתגלגלת לצרכן, היא נעצרת אצל המחלבות. הרפורמה הזו רק תחזק את הקרטלים", טען.

מה הלאה?

לסיום, הזהיר דמרי כי במידה ושר האוצר לא יעצור את הרפורמה להידברות, המחאה תוחרף. "יש לנו במגירה עוד צעדים מרחיקי לכת", רמז דמרי, ולא שלל אפשרות של שיבושים משמעותיים באספקת החלב בישראל.

