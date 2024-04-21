בחודשי הקיץ עוברים מרבית יהודי ניו יורק להתגורר בבקתות הקיץ בהרים, גם אדמו"רים וחסידויות רבות קובעים להם למגורים אזור מסויים שם מקיימים חיי קהילה מלאים כמו בימי שיגרה. בשבוע שעבר התקיים במחנה קארלסבורג טקס "חליצה" בראשות בית הדין של החסידות ובהם כ"ק גאב"ד קארלסבורג ודיין חסידות פאפא. לפני הטקס ביררו הרבנים את ההלכות ואז התיישבו למושב בית דין מיוחד לקיים את המצווה • צפו בתיעוד וידאו של הטקס הנדיר בקאנטרי (חסידים)
אמנון לוי מדבר: "אני אנטי דתי? אני עובד עם הציבור החרדי 25 שנה, ועוזר לו הרבה. אפילו הרב אמנון יצחק מצטט אותי". וגם: "לא אמרתי מאומה נגד הרבנים, הם דווקא בסדר גמור ועושים מאמצים גדולים להקל, הטקס עצמו אינו מתאים לימינו". בבלוג שלו, הוא דווקא מציע: אל תתחתנו ברבנות (בארץ)