דקת חיזוק ביום ימי בין המצרים מסוגלים לפרנסה ולישועות | צפו ברבי אלימלך בידרמן "כל רודפיה השיגוה בין המצרים" - הימים הללו מסוגלים לפרנסה ולישועות | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)