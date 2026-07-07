דקת חיזוק ביום כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמן כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים למעלה מדרך הטבע | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)