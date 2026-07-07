דקת חיזוק ביוםכשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמןכשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים למעלה מדרך הטבע | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמןכשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/2:35עוד באותו נושאגם כשאתה מפסיק להצליח - "זה הדבר אשר ציווה ה'" | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|06.07.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"ראיתי מלאך השם": הגאון הינוקא חשף את המפגש עם המקובל שנרצח | תיעודחזקי שטרן|11:27בגלל סכנת חיים: צו סגירה לישיבת טשערנוביל באלעד | כל הפרטיםשאול כהנא|06.07.26חבריו של האוליגרך המיליארדר הכניסו ספר תורה לזכות "יציאתו מהמיצר"חזקי שטרן|06.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:המרגל החרדי לטובת איראן מבני ברק חשף במכתב מהכלא התעללויות קשותקובי אטינגר|06.07.26מ"חזון עובדיה" ועד "שבט הלוי": שמות רחובות חדשים בבני ברק, מי לא הונצח? כיכר השבת|06.07.26מי כובד בסידור קידושין ומי בברכה אחריתא? המונים בשמחת בית אבוחציראחיים רוזנבוים|06.07.26
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