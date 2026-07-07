כיכר השבת
דקת חיזוק ביום

כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמן

כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים למעלה מדרך הטבע | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)

כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמן
כשיהודי נותן צדקה למעלה מדרך הטבע - עושים איתו ניסים | צפו ברבי אלימלך בידרמן
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רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביום

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