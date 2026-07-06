דקת חיזוק ביוםגם כשאתה מפסיק להצליח - "זה הדבר אשר ציווה ה'" | צפו ברבי אלימלך בידרמןבשעה שרואה אדם מישראל שהצלחתו יורדת - לא יאבד את אמונתו בהשם אלא יקבל הכל באהבה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 12:00גם כשאתה מפסיק להצליח - "זה הדבר אשר ציווה ה'" | צפו ברבי אלימלך בידרמןגם כשאתה מפסיק להצליח - "זה הדבר אשר ציווה ה'" | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/1:09עוד באותו נושאלכל אחד יש צינור שפע מיוחד | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|03.07.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:תושבים חרדים התעוררו בבהלה: רץ לניידת וירה שוב ושוב לעבר השוטריםיוסי נכטיגל|09:03ההילולא השלישית בגודלה; רבבות בדרך לעג'ור, קריסה טוטלית בצירי התנועהחיים רוזנבוים|05.07.26השמיכה החשודה ברכב של תושב בני ברק הורמה; אלו מי שהתגלו מוחבאיםכיכר השבת|05.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:התיעוד שמעורר סערה: התנפל על חסיד מאחור - וניסה לשלוף בכוח את כובע השטריימל מראשונחמן שטרנהרץ|05.07.26מרדף דרמטי בעיר החרדית: השוטרים פתחו את הדלת בניסיון להפיל את הרוכביםקובי ישראל|03.07.26המסוק רוקן דלק באוויר כדי להציל את תלמיד החיידר שנפל מגובה בטיולקובי ישראל|02.07.26
0 תגובות