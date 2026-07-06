דקת חיזוק ביום גם כשאתה מפסיק להצליח - "זה הדבר אשר ציווה ה'" | צפו ברבי אלימלך בידרמן בשעה שרואה אדם מישראל שהצלחתו יורדת - לא יאבד את אמונתו בהשם אלא יקבל הכל באהבה | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)