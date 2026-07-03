לכל אחד יש צינור שפע מיוחד | צפו ברבי אלימלך בידרמן

דקת חיזוק ביוםלכל אחד יש צינור שפע מיוחד | צפו ברבי אלימלך בידרמןאל תסתכל מה קורה אצל החבר שלך כי לכל אחד יש צינור שפע מיוחד | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כהכיכר השבת | 13:00לכל אחד יש צינור שפע מיוחד | צפו ברבי אלימלך בידרמןלכל אחד יש צינור שפע מיוחד | צפו ברבי אלימלך בידרמן10100:00/3:05עוד באותו נושאמי באמת מדליק את הפנסים? | צפו ברבי אלימלך בידרמןכיכר השבת|02.07.26רבי אלימלך בידרמןדקת חיזוק ביוםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"את לא מתאימה למגזר" | כולם סירבו להיפגש איתה - ואז היא גילתה למהאריה רוזן|02.07.26אחותי חיה תחת דיקטטורה רוחנית ונפשית, השפלות מחרידות ואיומים - כך עשיתי לזה סוף | סיפור מטלטלמשה רבי|02.07.26מקלב גילה: "הדודים של המשנה ליועמ"שית - רבנים גדולים שלמדו איתי בישיבה"חנני ברייטקופף|02.07.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:״לא הפגנה, לא חסימות כבישים": כך נראתה המחאה החריגה של ויז’ניץ מרכז מול היועמ”שיתחזקי שטרן|01.07.26מבאבא אלעזר, לייבי קלצקי ועד לרבי עמוס; בתקופה זו השטן עומד ומקטרג – גדולי הדור הזהירו מראשחיים רוזנבוים|01.07.26"קריעה צריך לעשות": פרוש מגיב בחריפות במחאת חסידי ויז'ניץ מרכזדוד הכהן|01.07.26
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