דקת חיזוק ביום לכל אחד יש צינור שפע מיוחד | צפו ברבי אלימלך בידרמן אל תסתכל מה קורה אצל החבר שלך כי לכל אחד יש צינור שפע מיוחד | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)