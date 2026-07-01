כיכר השבת
בריאיון ל'כיכר השבת' | צפו

"קריעה צריך לעשות": פרוש מגיב בחריפות במחאת חסידי ויז'ניץ מרכז

במהלך מחאת חסידי ויז'ניץ מרכז מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה, התבטא ח"כ מאיר פרוש בראיון ל"כיכר השבת" בצורה חריפה ויוצאת דופן על גל מעצרי בני הישיבות | התייחס להתקדמות חוק יסוד לימוד תורה, והביע דאגה עמוקה מהמציאות הנוכחית בה בחורי ישיבות חוששים להסתובב ברחובות הארץ | צפו (VOD)

| צילום: צילום: כיכר השבת

ח”כ מאיר פרוש אומר ל”כיכר השבת” ממחאת חסידות ויז’ניץ מרכז מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה, כי הוא מעריך שחוק יסוד לימוד תורה יעבור במליאת הכנסת. “צריך לקוות שאחרי שהחוק יעבור לא יפסלו אותו”, אמר.

על חוק הקפאת המעצרים אמר: “סיימנו כמה שעות של דיונים היום ואתמול, וגם מחר צפוי דיון המשך. יש רוב לחוק, אבל השאלה מה יהיה בהמשך”.

בהתייחסו למציאות הנוכחית של בני הישיבות הוסיף: “לצערי, היום בארץ ישראל בחור ישיבה חושש ללכת ברחוב. בשביל זה צריך חוק שיאמר שלימוד תורה הוא דבר חשוב”.

ועל מעצרי בני הישיבות אמר פרוש את המשפט החריף ביותר: “צריך לקרוע קריעה על כל מעצר של בן ישיבה”.

מאיר פרוש

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