ח”כ מאיר פרוש אומר ל”כיכר השבת” ממחאת חסידות ויז’ניץ מרכז מול משרדי היועצת המשפטית לממשלה, כי הוא מעריך שחוק יסוד לימוד תורה יעבור במליאת הכנסת. “צריך לקוות שאחרי שהחוק יעבור לא יפסלו אותו”, אמר.

על חוק הקפאת המעצרים אמר: “סיימנו כמה שעות של דיונים היום ואתמול, וגם מחר צפוי דיון המשך. יש רוב לחוק, אבל השאלה מה יהיה בהמשך”.

בהתייחסו למציאות הנוכחית של בני הישיבות הוסיף: “לצערי, היום בארץ ישראל בחור ישיבה חושש ללכת ברחוב. בשביל זה צריך חוק שיאמר שלימוד תורה הוא דבר חשוב”.

ועל מעצרי בני הישיבות אמר פרוש את המשפט החריף ביותר: “צריך לקרוע קריעה על כל מעצר של בן ישיבה”.