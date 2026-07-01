בסוף השבוע נערכה שמחת הנישואין לנכדת ראש ישיבת 'כסא רחמים' הגה"צ הרב צמח מאזוז, בת לחתנו הרב נתנאל ענקרי, ר"מ בת"ת 'איש מצליח' בבני ברק. עם הבחור החשוב אליאב יעיש , מתושבי האי ג'רבא מחשובי פארי תלמידי הישיבה הגדולה 'כסא רחמים'. השמחה נערכה באשדוד.

ראש הישיבה ששהה עד עתה במסע חיזוק בקהילות היהודיות בארצות הברית. נחת ממש בשעות הערב בישראל, ועם נחיתתו הגיע הגר"צ בנסיעה הישר מנתב"ג אל האולם לשמחה שם כובד בסידור חופה וקידושין. בקריאת הכתובה כובד מקורבו של ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל, הגאון הרב אליהו קבלן, מנהל ת"ת 'איש מצליח' בבני ברק.

"ב"ה אנחנו רואים במוחש מה שאמרו חז"ל: הקב"ה מזווג זיווגים" אמר ראש הישיבה בדברים שנשא בחופה, "החתן הרי הוא מתגורר בג'רבא. וכי אנחנו נלך עכשיו עד לג'רבא כדי לחפש חתן?! זה הרי לא הגיוני. מה עשה הקב"ה? הביא את החתן ללמוד תורה כאן בארץ ישראל – בישיבתנו הקדושה, ואז הוא בא בברית הנישואין עם הנכדה שלנו".

"זה חתן מהבחורים המובחרים בישיבה שלנו. ברוך ה' זכינו שכל החתנים שאנחנו זוכים בהם במשפחה, הם מהמובחרים והמצוינים. בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין" הוסיף הגר"צ.