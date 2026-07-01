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העולם מתרגש: פעוט חולץ בחיים 6 ימים לאחר הרעידה - כך נראו רגעי החילוץ

צוותי חילוץ הצליחו להוציא בחיים פעוט בן שלוש מהריסות רעידות האדמה בוונצואלה לאחר שישה ימים של חיפושים אינטנסיביים | האסון הותיר מאחוריו כמעט אלפיים הרוגים, הרס נרחב של עשרות אלפי מבנים ומשבר הומניטרי חריף של מחסור חמור במזון ובתרופות (בעולם) 

רגעי החילוץ של הפעוט
רגעי החילוץ של הפעוט| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

צוות חילוץ ירדני הצליח להוציא אמש (שלישי) בחיים פעוט בן שלוש בשם קלייבר מוראן מתוך הריסות בניין במדינת לה גואירה. הילד, ששרד מתחת להריסות במשך שישה ימים מלאים, הועבר לבית חולים בקראקס ומצבו מוגדר כטוב.

הנשיאה הזמנית של ונצואלה, דלסי רודריגז, הגדירה את החילוץ הניסי כ"מקור תקווה לאנשינו". גם נשיא האסיפה הלאומית, חורחה רודריגז, התייחס לאירוע בשידור טלוויזיוני ואמר: "עלינו להיאחז בתקווה להמשיך למצוא אנשים חיים מתחת להריסות".

החילוץ נחשב ליוצא דופן במיוחד, שכן מומחים מעריכים כי סיכויי ההישרדות של לכודים מתחת להריסות יורדים משמעותית לאחר חלוף 72 השעות הראשונות. הילד הוא הניצול היחיד שדווח כי חולץ ביום השישי למאמצי החיפוש.

רעידות האדמה בעוצמה 7.2 ו-7.5, שהתרחשו בהפרש של דקות בודדות, הותירו עד כה 1,943 הרוגים ולמעלה מ-10,000 פצועים. על פי נתוני נאס"א, כ-58,870 מבנים נהרסו או ניזוקו באופן קשה, וצוותים בינלאומיים ממשיכים לסרוק את השטח.

רעידת אדמהוונצואלה

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