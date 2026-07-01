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מאות אברכי חסידות ויז׳ניץ מרכז העתיקו היום (רביעי) את בית המדרש אל מול משרדי הייעוץ המשפטי לממשלה רחוב וולפסון 2 קריית הממשלה בירושלים, במסגרת מחאה תורנית רבת-עוצמה של קידוש השם נגד חילול השם הנורא שבהשפלתם ורדיפתם של לומדי התורה בארץ ישראל.

"המסר חד וברור: את לומדי התורה לא יצליחו לשבור. לא בחום ולא בקור, לא בבית המדרש הממוזג ולא בכלא תחת סורג ובריח. עם ישראל ימשיך ללמוד תורה במסירות נפש", נמסר ממארגני המחאה: "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה". העצרת מאושרת ובתיאום עם משטרת ישראל. ההפגנה נפתחה בהגעת מאות האברכים לקריית הממשלה, מול משרד היועמ"שית גלי בהרב-מיארה. במקום התקיימה תפילת מנחה. בהמשך האברכים התיישבו בבית המדרש הזמני לסדר לימוד מחאתי של כשעה. "זעקת התורה תישמע מתוך הגמרא, מתוך הלימוד, מתוך מסירות הנפש", הבהירו החסידים.

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )

( צילום: ראובן ביאלה YWN )