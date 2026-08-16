דקות ספורות לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם היום (ראשון) את פסק הדין הדרמטי בסכסוך על ישיבת פוניבז', יצא כתב 'כיכר השבת' לאם הישיבות בבני ברק ותיעד את המשך השקידה הרגילה על ספסלי הלימוד.

בעוד הסערה המשפטית מתגלגלת בחוץ והכותרות מתעדכנות ברשת, בתוך היכלי הישיבה נשמע קול התורה האדיר כרגיל. אלפי בחורים ואברכים שוקדים על תלמודם, כשהם ממשיכים את מסורת הלימוד שהונחלה להם מדור לדור.

כידוע, השופטת יהודית שבח דחתה היום את בקשת הביטול שהגישו עמותת 'מסורת התורה' והגר"ש מרקוביץ, ואישרה את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין בסכסוך ארוך השנים על הישיבה. פסק הדין מורה לתלמידי הרב מרקוביץ לפנות את מקרקעי הישיבה עד ל-30 בספטמבר 2026.

אולם בתוך אולמות הלימוד, רעשי הרקע נותרו בחוץ. התיעוד המיוחד שצילם כתב 'כיכר השבת' מראה את המשך השגרה התורנית: בחורים יושבים בחברותות, קולות הלימוד מתערבבים זה בזה, והשקידה על הגמרא ממשיכה ללא הפסקה.