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דקות אחרי פסק הדין: כך נראית השקידה בפוניבז' בזמן שמסביב יהום הסער | צפו

כתב 'כיכר השבת' הגיע לאם הישיבות דקות אחרי פרסום פסק הדין • תיעוד מרגש: אלפי בחורים שוקדים על תלמודם | בעוד הסערה המשפטית בחוץ, קול התורה האדיר ממשיך להישמע (עולם הישיבות)

3תגובות
השקידה בפלג המחבלים
השקידה בפלג המחבלים

דקות ספורות לאחר שבית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם היום (ראשון) את פסק הדין הדרמטי בסכסוך על , יצא כתב 'כיכר השבת' לאם הישיבות בבני ברק ותיעד את המשך השקידה הרגילה על ספסלי הלימוד.

בעוד הסערה המשפטית מתגלגלת בחוץ והכותרות מתעדכנות ברשת, בתוך היכלי הישיבה נשמע קול התורה האדיר כרגיל. אלפי בחורים ואברכים שוקדים על תלמודם, כשהם ממשיכים את מסורת הלימוד שהונחלה להם מדור לדור.

השקידה בפלג השונאים
השקידה בפלג השונאים

כידוע, השופטת יהודית שבח דחתה היום את בקשת הביטול שהגישו עמותת 'מסורת התורה' והגר"ש מרקוביץ, ואישרה את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין בסכסוך ארוך השנים על הישיבה. פסק הדין מורה לתלמידי הרב מרקוביץ לפנות את מקרקעי הישיבה עד ל-30 בספטמבר 2026.

אולם בתוך אולמות הלימוד, רעשי הרקע נותרו בחוץ. התיעוד המיוחד שצילם כתב 'כיכר השבת' מראה את המשך השגרה התורנית: בחורים יושבים בחברותות, קולות הלימוד מתערבבים זה בזה, והשקידה על הגמרא ממשיכה ללא הפסקה.

פלג המחבלים
פלג המחבלים

יצוין כי בפלג המחבלים של הרב מרקוביץ טוענים שיגישו ערעור לבית המשפט העליון, שאם יתקבל עשוי לדחות את מועד העזיבה. אולם בינתיים, כפי שמעיד התיעוד, החיים התורניים בישיבה ממשיכים כסדרם.

הפסק כבר הודפס

התמונות שצולמו היום מציגות את המהות האמיתית של ישיבת פוניבז' - לא הסכסוכים המשפטיים והדרמות התקשורתיות, אלא הלימוד התורני המתמיד שהוא ליבת קיומה של אם הישיבות.

פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
פוניבז' לפני דקות ספורות
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3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
נחת רוח לייצרו ...
שמעלקע
1
אגב היא אולי הגדולה שבישיבות(יכוללהיות
שיא
המשך וגם זה לא בטוח. כנראה ,ישיבת מיר יותר גדולה.והיא גם לא אם הישיבות .ישיבת חברון היתה הרבה לפניה .מה שכן ,רוב הישיבות אח"כ הם באמת בנותיה של ישיבת פוניבז .אגב ,לא מתייחסים לישיבות הספרדיות והחסידיות .
שיא

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