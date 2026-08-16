בית המשפט המחוזי בתל אביב פרסם היום (ראשון) פסק דין דרמטי המאשר את פסק הבוררות של השופט בדימוס דוד חשין בסכסוך ארוך השנים על ישיבת פוניבז'.
השופטת יהודית שבח דחתה את בקשת הביטול שהגישו פלג 'המחבלים' באמצעות עמותת 'מסורת התורה', הגר"ש מרקוביץ והרבנית ציפורה מרקוביץ, ובכך חתמה על גורלו של אחד הפרקים הסוערים ביותר בעולם הישיבות, אם כי בפלג המחבלים של הרב מרקוביץ, טוענים שיגישו ערעור ל'עליון', שאם יתקבל עשוי לדחות את העזיבה.
פסק הדין, המשתרע על פני 19 עמודים, מורה לתלמידי הרב מרקוביץ לפנות את מקרקעי הישיבה עד ל-30 בספטמבר 2026 - י"ט תשרי תשפ"ז ד' דחוה"מ סוכות תשפ"ז. במקור קבע השופט חשין את מועד הפינוי ל-30 ביולי, אולם השופטת שבח ציינה כי מאחר שמועד זה חלף ומשום שאנו מצויים "בפתחם של הימים הנוראים", נדחה המועד. היא הוסיפה והביעה תקווה כי הפינוי "יבוצע ללא החרפה נוספת".
מלבד הוראת הפינוי, פסק הבוררות שאושר אוסר על צד הרב מרקוביץ לעשות שימוש בסימן המסחר של הישיבה, לרבות השם "ישיבת פוניבז'" ולוגו הישיבה. יתרה מזאת, נאסר על הגר"ש מרקוביץ להתייצג תחת התואר "ראש ישיבת פוניבז'". בנוסף, חויבו המחבלים לשלם לישיבת פוניבז' (חל"צ) ולנשיא הישיבה הגאון רבי אליעזר כהנמן הוצאות משפט בסך 75,000 שקלים.
"מעשים בזויים ושפלים העולים כדי חילול השם"
השופטת שבח מתחה ביקורת חריפה על התנהלות המחבלים והגר"ש מרקוביץ' בגבעה לאורך השנים. היא דחתה מכל וכל את טענת המחבלים לפיה "פסק 2000" ההיסטורי העניק לגר"ש מרקוביץ זכויות נצחיות שאינן ניתנות לביטול בהנהגה הרוחנית.
לדברי השופטת, הזכויות המקוריות שהוענקו פקעו לאחר שהרב מרקוביץ' "חתר תחת הפסק ותכליתו, בשרשרת מעשים שהשתרעו בעקביות על פני שנים". היא נסמכה על קביעותיו העובדתיות של הבורר חשין, לפיהן הוקמה "ישיבה בתוך ישיבה" תוך פילוג התלמידים למחנות.
השופטת התייחסה לאלימות הקשה שהפכה לשגרה בגבעה והאשימה את הגר"ש מרקוביץ': "זירת מלחמה המאופיינת בשימוש בכוח הזרוע, פרעות, אלימות, וונדליזם... מעשי אלימות וונדליזם בזויים ושפלים... העולים כדי חילול השם". היא אף הוסיפה במילים נוקבות כי "טענת 'הזכות הנצחית' של ראש ישיבה אמורה 'להסמיק' כשמציבים מולה את שרשרת המעשים שביצע הרב מרקוביץ או בשמו ובהרשאתו כמנהג, במחילה, אחרון העבריינים".
רקע: מחלוקת שקרעה את הציבור החרדי
המחלוקת על ישיבת פוניבז' התחילה בשנות התשעים והתעצמה למימדים מפלצתיים עם היחלשותו של מרן הרב שך בסוף שנות התשעים. הסכסוך, שקרע אלפי משפחות בתוך המגזר החרדי, חדר כמעט לכל תחום וכלל גדולי ישראל בעשרות השנים האחרונות היו מעורבים בצורה כזו או אחרת בניסיון לפתור את המחלוקת.
לפני כחמש שנים מונה השופט בדימוס דוד חשין לתפקיד הבורר בסכסוך. בפסק הבוררות שפרסם, קבע חשין כי הצד של הרב מרקוביץ' (עמותת מסורת התורה, ישיבת "אם הישיבות") יאלץ להתפנות מגבעת הישיבה ואף ישלם פיצוי כספי. כעת, לאחר שבית המשפט המחוזי אישר את הפסק, נראה כי הסכסוך מתקרב לסיומו המשפטי.
בסיומו של פסק הדין, קבעה השופטת כי הפיוס בין הצדדים בגבעה אינו אפשרי בעת הזאת והסכסוך עלול להמיט עליה חורבן חלילה. לפיכך, התוצאה "משקפת את המציאות הכואבת, הדורשת הפרדה תוך סילוקו של המחנה הסורר".
"הולכים להגיש ערר לבג"ץ"
בצד של פלג המחבלים טוענים כי הם הולכים להגיש ערר לבית המשפט העליון. במסגרת הבקשה לביטול שהוגשה בעבר, נטען כי הבורר חרג מסמכותו באופן קיצוני כשהחליט לבטל את "פסק 2000" ההיסטורי – המסמך שעיגן את מעמדו של הרב מרקוביץ כראש ישיבה קבוע ובלתי מותנה.
לטענת המבקשים, המיוצגים על ידי משרד עורכי הדין מיתר, הבורר המציא "תנאי מכללא" דמיוני כדי לקבוע שזכויותיו של הרב מרקוביץ פקעו למפרע כבר בשנת 2007. "קביעה שנולדה יש מאין", נכתב בבקשה. "הבורר הפך את הקערה על פיה, הוא יצר מציאות משפטית חדשה ששוללת רטרואקטיבית 20 שנה של זכויות והסתמכות קהילתית".
עם זאת, בית המשפט המחוזי דחה את כלל הטענות ואישר את פסק הבוררות במלואו. השאלה היא האם בית המשפט העליון יסכים לדון בערר או שפסק הדין של השופטת שבח יישאר על כנו.
בישיבת פוניבז' בנשיאות הגר"א כהנמן מביעים אופטימיות זהירה באשר לסיכוייו של ערעור כלשהו להתקבל בבג"ץ. בישיבה מעריכים כי העובדה ש-2 שופטים בכירים, האחד בדימוס (חשין) והשניה שופטת מוערכת עומדים מאחורי הפסיקה החד-משמעית, תקשה על שופטי העליון לשנות משהו מהפסק הדרמטי.
באם אכן בג"ץ לא יטיל צו עיכוב ביצוע, המשמעות היא כבר בחג שמחת תורה תשפ"ז, ישיבת פוניבז' תהנה מנכסי הישיבה בגבעה.
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