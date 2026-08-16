ברוך מתיר אסורים: לאחר שלושה חודשים של מעצר ממושך מאחורי סורג ובריח, שוחרר הבוקר (ראשון) מבית הכלא הצבאי כלא 10 הבחור יוסף לוי, מתלמידי ישיבת 'פאר יוסף'.

כזכור, הדרמה החלה לפני כשלושה חודשים, כאשר כוחות בילוש ומשטרה פשטו על בית משפחתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים ועצרו אותו. המעצר עורר סערה רבת עוצמה בציבור החרדי, ובימים שלאחריו פרצו מחאות והפגנות סוערות במספר מוקדים ברחבי הארץ.

סיפור מעצרו תפס כותרות גם בזכות מחאתו הבלתי מתפשרת של אביו, אשר סירב לשוב לביתו והקים מאהל מחאה בסמוך לחומות הכלא, שם שהה במשך 42 ימים רצופים במסירות נפש, תוך שהוא דורש את שחרור בנו.