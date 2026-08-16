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הסאגה הסתיימה

לאחר מחאת האב במשך 42 ימים; התלמיד שנעצר בביתו - שוחרר והתקבל בריקודים

בשורות טובות: הבוקר שוחרר מכלא 10 הבחור יוסף לוי, תלמיד ישיבת 'פאר יוסף', לאחר שנעצר לפני כשלושה חודשים בביתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים • אביו שהה בסמוך לכלא 42 ימים • עם שחרורו, התקבל בשירה וריקודים (חרדים)

2תגובות
קבלת הפנים ליד כלא 10 (צילום: דוד קשת)

ברוך מתיר אסורים: לאחר שלושה חודשים של מעצר ממושך מאחורי סורג ובריח, שוחרר הבוקר (ראשון) מבית הכלא הצבאי כלא 10 הבחור יוסף לוי, מתלמידי ישיבת 'פאר יוסף'.

כזכור, הדרמה החלה לפני כשלושה חודשים, כאשר כוחות בילוש ומשטרה פשטו על בית משפחתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים ועצרו אותו. המעצר עורר סערה רבת עוצמה בציבור החרדי, ובימים שלאחריו פרצו מחאות והפגנות סוערות במספר מוקדים ברחבי הארץ.

סיפור מעצרו תפס כותרות גם בזכות מחאתו הבלתי מתפשרת של אביו, אשר סירב לשוב לביתו והקים מאהל מחאה בסמוך לחומות הכלא, שם שהה במשך 42 ימים רצופים במסירות נפש, תוך שהוא דורש את שחרור בנו.

קבלת פנים ליד כלא 10
קבלת פנים ליד כלא 10| צילום: צילום: דוד קשת

הבוקר, יצא הבחור לחופשי והתקבל בחום על ידי בני משפחתו, רבני הישיבה וחבריו לספסל הלימודים, שפרצו בשירה וריקודים נרגשים לכבודה של תורה בסמוך לשערי הכלא. משם המשיך המשפחה והחברים לחגיגת הודיה מרכזית.
יוסף לויכלא 10ישיבת פאר יוסף

2 תגובות

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2
ברוך השם הבחור החשוב יוסף חוזר ישר לזמן אלול לשטיגן השם ישמור אותו
ישראל
1
איזה אבא מסור, ממש מהאגדות. כל הכבוד לו.
יהודיה

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