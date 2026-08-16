אישור תקציב 2026 ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

בתגובה רשמית שהוגשה היום (ראשון) לעתירה שהוגשה לבג"ץ נגד העברות תקציביות שאושרו בוועדת הכספים במהלך תקופת הבחירות, הבהירה הלשכה המשפטית של הכנסת כי ההעברות עברו כדין וכמקובל לאורך השנים. העמדה, שהוגשה השבוע, מציגה הגנה נחרצה על סמכות יו"ר הכנסת לאשר כינוס ועדות בנסיבות מיוחדות.

לפי העמדה המשפטית, דין העתירה וצו הביניים להידחות, מכיוון שבהליך התכנסותה של ועדת הכספים לא נפל כל פגם המצדיק התערבות שיפוטית בהחלטה פנים-פרלמנטרית. הלשכה המשפטית מדגישה כי מדובר בנוהל מקובל שיושם גם בפגרות בחירות קודמות.

מליאת הכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

תקדימים מהכנסת ה-24 סירבה למיליארדים: המדינה המוסלמית שלא מוכנה לבגוד בישראל דוד הכהן וב. ניסני | 15:04 דרמה בפריימריז: גמליאל צנחה ל-35, עטיה במקום 25 קובי ישראל | 20:31 העמדה מפרטת כי כמקובל לאורך כל השנים בפגרות בחירות, ככל שוועדת ההסכמות דוחה בקשה לכינוס ועדה, ליו"ר הכנסת קיימת סמכות לאשר את הכינוס במקרים מיוחדים בהתאם לסעיף 112(ב) לתקנון הכנסת. סמכות זו נוצלה בעבר במספר הזדמנויות. כך למשל, בפגרת הבחירות של הכנסת ה-24 אישר יו"ר הכנסת דאז שלושה דיונים בהעברות תקציביות, ובהן גם קואליציוניות, לאחר שוועדת ההסכמות לא אישרה אותם. התקדים הזה מהווה בסיס משפטי לאישור הדומה שניתן השנה. שש העברות מתוך 13 הכנסת מציינת בתגובתה כי בדומה לפרקטיקה זו, אושר דיון ועדת הכספים ביום 4 באוגוסט, לעניין 6 העברות תקציביות, על ידי יו"ר הכנסת בהתאם לסעיף 112(ב). האישור ניתן לאחר שיו"ר הכנסת קיבל את עמדת גורמי הממשלה בדבר חשיבות ההעברות התקציביות ודחיפותן - לפתיחת שנת הלימודים, לתשלום שכר ולספקים ועוד. יצוין כי מתוך 13 העברות תקציביות שהתבקשו במקור, אושרו רק 6, לאחר שיו"ר הכנסת קיבל את עמדת הייעוץ המשפטי לכנסת בנושא. ההחלטה לאשר רק חלק מההעברות מעידה על בחינה קפדנית של כל בקשה לגופה.

שר האוצר סמוטריץ' במסדרונות הכנסת ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

הליך ממשלתי מלא

הלשכה המשפטית מדגישה כי ההעברות שנידונו בדיון הוועדה עברו את ההליך הממשלתי המלא, כולל אישור ייעוץ משפטי לממשלה, וכן את נהלי עבודת ועדת הכספים של הכנסת בדבר העברות תקציביות. על כן, כך נטען בעמדה, חזקה עליהן שהן עומדות גם בכללים בדבר הריסון הממשלתי הנדרש בתקופת פגרת בחירות.

אישורי יו"ר כנסת לקיום ישיבות בנסיבות דומות ניתנו גם בפגרות בחירות קודמות, וממילא הן עניין פנימי של עבודת הכנסת שאין מקום להתערבות בית משפט בו, כך נטען בתגובה. העמדה המשפטית מבקשת לבסס את עקרון הפרדת הרשויות ואת האוטונומיה הפרלמנטרית בניהול ענייניה הפנימיים של הכנסת.