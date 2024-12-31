שופטי בג"צ דנים הבוקר בעתירת ראש האופוזיציה יאיר לפיד נגד תקציבי החינוך החרדי שעברו בוועדת הכספים | בשבוע שעבר השופטת וילנר הקפיאה את התקציבים, אך מרבית הכסף כבר עבר למוסדות החינוך | בסיעות החרדיות תקפו את בג"צ: "אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת" • הצטרפו לשידור החי מאולם בג"צ (ארץ)
ועדת הכספים, בראשות ח"כ משה גפני, השלימה את הפערים בתקציבי החינוך החרדי שמופלה לרעה מזה זמן רב, ואישרה העברה תקציבית בסך כולל של 4.5 מיליארד ₪ לתקציב משרד החינוך, במסגרת מרתון ההעברות סוף השנה (חדשות, חרדים)
המשבר מול נתניהו על תקציב החינוך החרדי; רפורמת המשפט שהוקפאה; חוק הגיוס; השיחות עם רה"מ נתניהו; ההצעה של ממשלת בנט-לפיד בכדי שייעדר מההצבעה; ההסתה נגד הציבור החרדי והמשבר הכלכלי | ח"כ ישראל אייכלר בריאיון מקיף לישי כהן • צפו (ארץ)
יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ ישראל אייכלר, אומר בריאיון בלעדי לישי כהן: "צריכים להעריך מחדש את מעמדנו בקואליציה הזו. ברגע שאין רפורמה, ואין גיוס ואין תקציב אנחנו צריכים לשקול מחדש מה אנחנו עושים" | הריאיון המלא, הערב ב'כיכר השבת' (חדשות)
על רקע הקשיים במשא ומתן והטענות הנשמעות בחדרים סגורים מצד 'יהדות התורה', ח"כ מאיר פרוש, יו"ר 'שלומי אמונים', נאם בכנס סגור של הסיעה ותקף את 'הליכוד': "לא מתנהגים אלינו כשותפים" והתחייב: "אין קואליציה ללא השוואת תקציב החינוך" (חרדים)