שופטי בית המשפט העליון, בראשות השופטת יעל וילנר, דנים הבוקר (חמישי) בעתירה שהגיש ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, נגד העברה של כמיליארד שקל למוסדות החינוך החרדים

בשבוע שעבר הוציאה השופטת וילנר צו ביניים שמקפיא את העברת הכספים, אך לאחר מכן התברר כי רוב הכסף כבר עבר למוסדות החינוך. עם זאת, לתצואות העתירה יהיו השלכות על המשך תקצוב החינוך החרדי.

"לאחר שעיינתי בבקשה למתן צו ביניים", כתבה וילנר, "בתגובות ובתשובת העותרים, ניתן בזאת צו ביניים שלפיו לא יבוצעו העברות כספיות מכוח החלטת ועדת הכספים הנידונות בעתירה וזאת עד להחלטה אחרת".

ב'יש עתיד' הסבירו את העתירה וטענו: "1,090,000,000 שקלים זה הסכום שגנבה הקואליציה מאזרחי ישראל עבור מוסדות חרדיים שאינם בפיקוח, בניגוד לחוק. 'יש עתיד' עתרה הבוקר לבג״ץ נגד הגניבה. לא נאפשר לממשלה רקובה, מושחתת ובזבזנית להשתמש בכסף שלנו כשוחד פוליטי לבעיות קואליציוניות".

כזכור, בשבוע שעבר יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני הגיב להחלטה: "בית המשפט הכריז מלחמה על הציבור החרדי ועל המוסדות התורניים. בגץ ביקש תגובה בתוך כמה שעות, דבר שלא מקובל גם בבית המשפט והתקציבים שעברו כחוק, על פי הנוהל המקובל ועל פי האישורים הנדרשים - נפסלו באבחת חרב תוך חצי יממה.

"הרשעות של השופטים לפגוע בלחמם של עובדי ההוראה והפגיעה במערכת כולה לא תסולח להם, וגם העותרים הרשעים לא ינוכו. מתברר שאין דמוקרטיה במדינת ישראל והשופטים מקבלים החלטה לפי ראות עיניהם ולפי השקפת עולמם ואין קשר לנושאים עצמם או להחלטות המקצועיות שהתקבלו בממשלה ובכנסת. נעשה הכל על מנת להחזיר את המצב לקדמותו."

במפלגת ש״ס הגיבו להחלטת בג"ץ: "התעמרות אנטישמית, בג״ץ משתולל כמו נהג פרוע בכביש סואן ודורס את הציבור החרדי באופן אכזרי וחסר תקדים. החל מגזילת פת הלחם של ילדים רכים ועד לפגיעה בלימוד התורה וחינוכם של עשרות אלפי תלמידים.

"אין שופטים בירושלים אלא חבורת פירומנים מסוכנת, שבמאבקה הנואש להציל את שליטתה מתפוררת, בחרה לחטוף את הציבור החרדי כבני ערובה. אנו פונים ליהודי העולם להקים קול זעקה נגד ההתעמרות האנטישמית הזו. הציבור החרדי יעמוד איתן כחומה בצורה מול ההחלטות המרושעות הללו".

חה״כ משה ארבל שבר שתיקה ומסר: ״אין שופטים בירושלים. מיום עמדי על דעתי לא זכורה עתירה של מפלגה שלא זכתה לרוב בהצבעה ותוך יום אחד מבטלת את החלטת הכנסת באמצעות החלטה שיפוטית שתפגע בשכרם של מורים ומורות בישראל. אני מזמין את מפלגת בג״צ להתאחד עם יש עתיד ולהתמודד לכנסת ה-26 וככל ויעברו את אחוז החסימה ישפיעו מבפנים״.

יאיר לפיד הגיב להחלטה: "בהמשך לעתירה שהגשתי ביום שלישי יחד עם חברי הכנסת ולדימיר בליאק, נאור שירי ומשה קינלי טורפז, הוחלט להוציא צו ביניים המקפיא העברת למעלה מ-1,090,000,000 ש״ח שהועברו באופן לא חוקי למוסדות חרדיים. נמשיך להיאבק למען הציבור העובד והמשרת".