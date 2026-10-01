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מתקפה חריפה

"ננהר בהמונינו לקלפיות": הרשימה המשותפת מגיבה לפסילה המסתמנת

הרשימה המשותפת מגיבה בחריפות לאחר הודעת בג"ץ כי קיים רוב לפסילת אבו שחאדה | "זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות", טענו בין השאר (בארץ)

חברי הכנסת הערבים במהלך הדיון בבג"ץ (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

לאחר שבית המשפט העליון הציג היום (חמישי) הצעה ליו"ר בל"ד סמי אבו שחאדה: לפרוש מהתמודדות בבחירות לכנסת ולמנוע פסק דין שיאסור עליו להתמודד, הרשימה המשותפת הגיבה בהודעה חריפה.

"זהו לב ליבו של העניין: למנוע ממנהיג פוליטי ערבי להתמודד בבחירות ולפגוע בזכותו של הציבור שלנו לבחור את נציגיו", טענו.

עוד מסרו כי "החלטת בית המשפט היא למעשה פסילה בפועל, שנעשתה בעקבות מסע הסתה ורדיפה פוליטית שהוביל הימין הפשיסטי והכהניסטי, ואליו הצטרפו מנהיגי מפלגות האופוזיציה הציונית".

ברשימה הדגישו כי "אין כל הצדקה משפטית" לפסילתו של אבו שחאדה, וכי עמדה זו "סותרת את אמות המידה שבית המשפט עצמו קבע בפרשות פסילה קודמות".

"תשובתנו לניסיונות להדיר אותנו ולהשתיק את קולנו תהיה נהירה המונית לקלפיות ב-27 באוקטובר", הודיעו, וסיכמו: "קולו של הציבור שלנו חזק יותר מהפסילה. קולו של הציבור שלנו יכריע את הבחירות הקרובות".

נשיא העליון יצחק עמית בדיון (צילום: יונתן סינדל\פלאש90)

כזכור, השופט יצחק עמית הודיע מוקדם יותר כי קיים רוב בין השופטים לפסילת מועמדותו של אבו שחאדה.

"אני רוצה להקריא משהו על דעת חברי ההרכב: קיימת תמימות דעים בין השופטים כי דברים שנכתבו על ידי המועמד מכאיבים, מקוממים ומעוררים שאט נפש", אמר בין השאר.
בג"ץערביםהרשימה המשותפתיצחק עמיתסמי אבו שחאדה

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