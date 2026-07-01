שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י פרסם לפני זמן קצר (רביעי) אזהרה חריפה לישראל, בתגובה לדבריו של שר הביטחון ישראל כ"ץ.

כזכור השר כ"ץ ציין כי מג'תבא ח'אמינאי, בנו של המנהיג העליון, "מיועד לחיסול". עראקצ'י הבהיר לפני זמן קצר כי "כל איום על העם שלנו ועל ההנהגה שלנו יזכה לתגובה עוצמתית ומיידית".

האיום האיראני מגיע על רקע מתיחות מתמשכת בין שתי המדינות, כאשר בימים האחרונים התקיים סבב שיחות בין ארה"ב לאיראן בשווייץ בנושא הגרעין. השיחות, שהתקיימו בתיווך עומאני, תוארו על ידי שני הצדדים כ"קונסטרוקטיביות", אך לא נרשמה התקדמות משמעותית.

"חיות המחמד של טראמפ"

במקביל לאיום האיראני, הוסיף שר החוץ עראקצ'י התייחסות לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ. לדבריו, "טראמפ התחייב שארה"ב תשתיק את 'חיות המחמד' שלה בתל אביב. אם הן יתעלמו מ'האדון שלהם', איראן תעניק להן שיעור".

בסעודיה דיווחו לפני זמן קצר, כי הושג הסכם ראשוני בין איראן לארה"ב על הכספים המוקפאים: 3 מיליארד דולר צפויים להשתחרר לאיראן

הדברים מגיעים לאחר שנשיא ארה"ב התייחס בימים האחרונים למצב השיחות עם איראן ואמר כי "הן הולכות בסדר", אך הדגיש שאין משמעות למהלכן עד לסיומן. טראמפ חשף בריאיון לפוקס ניוז פרטים חדשים על התקרית במצר הורמוז, בה הופל מסוק אפאצ'י אמריקני לאחר שכטב"ם איראני פגע בו.