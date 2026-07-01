תיעוד מהחתונה - צילום: שוקי לרר תיעוד מהחתונה | צילום: צילום: שוקי לרר 10 10 0:00 / 0:38

שמחה גדולה אפפה את מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עם נשואי נכד ראש ישיבת בית מדרש עליון, בנו של חתנו הגאון רבי טוביה שפירא מראשי ישיבת פוניבז', עם בת הגאון רבי רפאל גפן מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה'.

החתן, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, הוא נכדו של ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, והכלה היא בת הגאון רבי רפאל גפן מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה'. הזיווג מחבר בין שתי משפחות תורניות מובילות בעולם הישיבות הליטאי. המעמד התקיים בבבני ברק, בהשתתפות מרנן ורבנן וראשי ישיבות. השמחה המשפחתית הייתה מרוממת במיוחד.

שמחת החתונה ( צילום: שוקי לרר )

שמחת החתונה ( צילום: שוקי לרר )