כיכר השבת
וּבְכֵן צַדִּיקִים יִרְאוּ וְיִשְׂמָחוּ

שמחת 'תורה בתפארתה' ו'בית מדרש עליון': המנהיג כיבד את האירוע | תיעוד

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי חגג את שמחת נישואי נכד ראש ישיבת בית מדרש עליון הגר"י אונגרישר עם בת ראש ישיבת תורה בתפארתה | תיעוד מהשמחה המשפחתית-ציבורית (חדשות חרדים)

תיעוד מהחתונה
תיעוד מהחתונה| צילום: צילום: שוקי לרר

שמחה גדולה אפפה את מעונו של המנהיג וראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, עם נשואי נכד ראש ישיבת בית מדרש עליון, בנו של חתנו הגאון רבי טוביה שפירא מראשי ישיבת פוניבז', עם בת הגאון רבי רפאל גפן מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה'.

החתן, הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, הוא נכדו של ראש ישיבת 'בית מדרש עליון' הגאון רבי ירחמיאל אונגרישר, והכלה היא בת הגאון רבי רפאל גפן מראשי ישיבת 'תורה בתפארתה'. הזיווג מחבר בין שתי משפחות תורניות מובילות בעולם הישיבות הליטאי.

המעמד התקיים בבבני ברק, בהשתתפות מרנן ורבנן וראשי ישיבות. השמחה המשפחתית הייתה מרוממת במיוחד.

שמחת החתונה (צילום: שוקי לרר)
שמחת החתונה (צילום: שוקי לרר)
שמחת החתונה (צילום: שוקי לרר)
רבי ברוך דב פוברסקיהגרב"ד פוברסקיתורה בתפארתההרב ברוך דב פוברסקיבית מדרש עליון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר