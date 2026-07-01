דקה מבית ההוראהמתי מתחיל צום י"ז בתמוז ודיני בשר, יין ורחיצה בליל וביום הצום • צפוהגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: מתי מתחיל צום י"ז בתמוז ודיני בשר, יין ורחיצה בליל וביום הצום • צפו (יהדות)הנהרב נחום נוסבכרכיכר השבת | 13:00מתי מתחיל צום י"ז בתמוז ודיני בשר, יין ורחיצה בליל וביום הצום • צפומתי מתחיל צום י"ז בתמוז ודיני בשר, יין ורחיצה בליל וביום הצום • צפו10100:00/2:13הרב אריה לייב רביץ הוכתר לרב קהילת "אנשי מעשה" בפתח תקווהחזקי שטרן|11:14רצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל: החשוד ברצח הגיע לביתו של הרב, דקר אותו ונמלט | פרטים חדשיםחזקי שטרן|10:50• לפינות הקודמת של "דקה מבית ההוראה" - לחצו כאןעוד באותו נושאילדים, מעוברת ומניקת - דיני חיובם בצום י"ז בתמוז • צפוהרב נחום נוסבכר|30.06.26י"ז בתמוזהרב עמרם פרידצום י"ז בתמוזהרב נחום נוסבכרהלכה בדקהדקה מבית ההוראההאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגלעקבו אחרינו ב -Google Newsתוכן שאסור לפספס:"וי להאי ארעא דחסרא גברא רבא"; סופדים למקובל רבי עמוס גואטה זצ"לישי כהן|09:33זה החשוד ברצח המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | תיעוד מרגע המעצרדוד הכהן|09:15זעזוע בנתניה: אלמוני רצח בדקירות סכין את המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל | החשוד נעצד לאחר מצודדוד הכהן|06:51 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:רעייתו של הרב אריה יזדי מגיבה לסערה: "הרב לא יחזור בו מהדברים"חזקי שטרן|30.06.26שורד השבי יוסף חיים אוחנה בנאום מצמרר ב-770: "היינו שם 6 אנשים"דניאל הרץ|30.06.26זקן מועצת חכמי התורה מגנה את הרב אריה יזדי: ״אין זו דרכה של תורה להתבטא כך"ישי כהן|30.06.26
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