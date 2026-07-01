סֵדֶר הֲלָכָה המדריך המלא לי"ז בתמוז: האם מעוברות ומניקות חייבות לצום? • צפו קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת י"ז בתמוז: החייבים והפטורים מהצום, האם אשה בתוך שנתיים מהלידה חייבת לצום, והאם חולה חייב לאכול לשיעורים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)