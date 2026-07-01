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המדריך המלא לי"ז בתמוז: האם מעוברות ומניקות חייבות לצום? • צפו

קול סיני – סדר הלכה • מדי יום הרב יעקב סיני מזמין אתכם ללימוד הלכתי מעמיק בסוגיות העומדות על הפרק | והיום, לקראת י"ז בתמוז: החייבים והפטורים מהצום, האם אשה בתוך שנתיים מהלידה חייבת לצום, והאם חולה חייב לאכול לשיעורים? • צפו בפינת ההלכה (יהדות)

המדריך המלא לי"ז בתמוז: האם מעוברות ומניקות חייבות לצום? • צפו
המדריך המלא לי"ז בתמוז: האם מעוברות ומניקות חייבות לצום? • צפו
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הרב עובדיה יוסףהרב יעקב סיניקול סיניי"ז בתמוזצום י"ז בתמוזסדר הלכה

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