הרב אריה לייב רביץ הוכתר לרב קהילת "אנשי מעשה" בפתח תקווה

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

בשכונת כפר גנים בפתח תקווה התקיים ביום שני מעמד הכתרתו של הרב אריה לייב רביץ, מראשי קהילת חברון, לשמש כרב קהילת "אנשי מעשה".

באירוע השתתפו חברי הקהילה, לצד רבנים, אישי ציבור ואורחים רבים שגדשו את בית המדרש. לאורך כל הערב הורגשה אוירה מיוחדת בקרב בני הקהילה, אשר ראו במעמד צעד חשוב נוסף לקהילה הפורחת. המינוי זכה לברכתם ולעידודם של גדולי התורה ובראשם ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן שליווה את המהלך מראשיתו, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן, והפוסק הגאון רבי עמרם פריד.

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

בין המשתתפים במעמד נראו רבה של פתח תקווה הגאון הרב מיכה הלוי, ראש ישיבת חברון הגאון רבי יוסף חברוני, הפוסק הגאון רבי עמרם פריד, ראש ישיבת גאון יעקב הגאון רבי נתן זוכובסקי, ראש ישיבת עטרת ישראל הגאון רבי בן ציון אזרחי, ולצדם ראש ישיבת "תורת שלמה" הגאון רבי זבולון כהנא, רבני הקהילות הרב צבי יהודה לאו, הרב מיכאל שוהם, הרב יקותיאל רוזנבוים, ורבנים נוספים.

ראש עיריית פתח תקווה רמי גרינברג בירך בדבריו על התפתחותה המרשימה של הקהילה ותרומתה לחיי התורה והמעשה בעיר, והזכיר את היכרותו רבת השנים עם הרב רביץ ועשייתו הברוכה במשך השנים.

כיבד בנוכחותו גם הרב אברהם פקטר, מנהל היחידה לתרבות חרדית בעירייה, המלווה את פעילות הקהילה במסירות וזוכה להערכה רבה בקרב חברי הקהילה.

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

התרגשות גדולה נרשמה עת נשא הרב רביץ את קולו בברכת "שהחיינו", ולאחריה הוענק לו כתב המינוי הרשמי מידי נציגי הקהילה, חתום ע"י גדולי הרבנים.

הגבאים איחלו לרב הצלחה רבה בתפקידו החשוב ובעשייה הרוחנית למען הקהילה.

את המעמד ליוו בנעימה תזמורתו של צביקה בנדר יחד עם הזמר יוני ברגר, שהוסיפו לאווירה החגיגית והמרוממת והעניקו לערב כולו נופך מיוחד של שמחה של מצווה.

קהילת "אנשי מעשה" שהוקמה לפני כשלוש שנים, מונה אוכלוסייה איכותית של בוגרי ישיבות חרדים המשתלבים בחיי המעשה, משרתים ותורמים בתחומים רבים במשק. צעד חשוב זה מסמל אבן דרך נוספת בחיי הקהילה הצומחת ומשפיעה על האזור כולו.

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"

הכתרת הרב אריה לייב רביץ לרב קהילת "אנשי מעשה"