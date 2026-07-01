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נמשתה ללא הכרה מהמים

פעוטה חרדית כבת שנה וחצי במצב אנוש לאחר שטבעה בבריכה ביתית

פעוטה חרדית כבת שנה וחצי טבעה בבריכה בחצר ביתה בבית שאן | צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי וביצעו החייאה על הפעוטה ולאחר מכן היא פונתה במצב אנוש לבית החולים (חרדים)

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זירת הטביעה בבית שאן (צילום: דוברות איחוד הצלה)

פעוטה חרדית כבת שנה וחצי טבעה הבוקר (רביעי) בבריכה בחצר ביתה בבית שאן.

צוותי הרפואה של איחוד הצלה העניקו סיוע רפואי וביצעו החייאה על הפעוטה לאחר שנמשתה ללא הכרה מהבריכה.

לאחר מכן היא פונתה תוך כדי המשך פעולות החייאה ובמצב אנוש לבית החולים העמק.

אוריאל ישראלי ראש סניף איחוד הצלה בבית שאן, והחובשים אלירן צוריה ואלחנן ברסקה סיפרו: "נמסר לנו כי מבני המשפחה כי הם משו אותה מהמים ללא הכרה. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני תוך ביצוע פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית חולים במצב אנוש תוך המשך פעולות החייאה. צוותי חוסן של איחוד הצלה סייעו לבני המשפחה".

חובש רפואת חירום במד"א משה אריה כץ סיפר: "כשהגענו למקום ראינו את התינוקת כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק ונשימה לאחר שלדברי הנוכחים במקום טבעה בבריכה, ביצענו בה פעולות החייאה שכללו עיסויים הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה אנוש".

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השם יצילה בתוך כלל ישראל לעבודתו יתברך. כמה ילדים טובעים בבריכות פרטיות ??? די כבר הורים יקרים !!! לא לגור ולא לנפוש עם ילדים קטנים, במקומות עם בריכות פרטיות !!!!
משה

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