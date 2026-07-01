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משבר דרמטי

דיווח: נחשפה הסיבה האמיתית לעצירת המלחמה על ידי טראמפ - שמעדיף כעת את ישראל

שעות לאחר השקת המבצע 'פרויקט החופש' על ידי טראמפ, הודיע הנשיא על ביטולו באופן מפתיע | הדבר גרר לבסוף את סיום המלחמה וכניסת ארה"ב לתכתיבי איראן, כעת נחשפת הסיבה האמיתית להתנהלותו המוזרה של טראמפ - וכך ישראל הרוויחה מזה (חדשות)

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הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

ערב הסעודית חסמה את המאמץ הצבאי הגדול הראשון של ממשל לפרוץ את מצר הורמוז ולהבטיח מעבר בטוח לספינות מסחריות, כך לפי דיווח דרמטי המתפרסם בוול סטריט ג'ורנל.

גורמים אמריקאים המעורים בפרטים מסרו כי יותר ממאה מטוסים צבאיים אמריקאים כבר המריאו מבסיסים ומספינות מלחמה ברחבי המזרח התיכון כחלק מהמבצע, אך נתקלו בסירוב סעודי גורף לאפשר להם מעבר במרחב האווירי שלה ושימוש בבסיסיה, שהיו קריטיים להצלחת המשימה.

​ההתנגדות הסעודית הפתאומית אילצה את ארצות הברית לבטל את פרויקט חופש, שעות ספורות בלבד לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הכריז על השקתו ברשתות החברתיות.

בעקבות ביטול המבצע המתוכנן, נאלץ הצבא האמריקאי לזנוח את תוכנית ההגנה המופגנת על נתיב השייט האסטרטגי, ובמקום זאת החל לתאם בשקט עם ספינות מסחריות כדי להעבירן מחוץ למפרץ בחסות החשיכה וכשתחנות הממסר שלהן כבויות.

​הסירוב הוביל לקרע דיפלומטי חריף ולשיחות טלפון מתוחות בין הנשיא טראמפ ליורש העצר מוחמד בן סלמאן.

הבית הלבן, שזעם על המהלך, איים לעכב אספקת טילים מיירטים הדרושים לסעודיה כדי להפיל טילים ומל"טים איראניים אם הממלכה לא תשנה את עמדתה. אף שסעודיה חזרה בה בסופו של דבר מהמגבלות בעקבות האיומים, גורמים בוושינגטון הבהירו כי הנזק ליחסי הביטחון אינו ניתן לתיקון בקלות.

​כעת, בעקבות המשבר הבלתי צפוי, ארצות הברית שוקלת לצמצם את טביעת הרגל הצבאית שלה בממלכה ולרכז את כוחותיה במדינות שהפגינו תמיכה רחבה יותר במהלך העימות, כגון ישראל וירדן.

גורמים רשמיים הדגישו כי תכנון זה נמצא בשלבים ראשוניים בלבד. חילוקי הדעות העמיקו על רקע חששה של ריאד כי המלחמה נגד מסכנת את תשתיות האנרגיה שלה, לאחר שמתקן הזיקוק בראס טנורה נפגע קודם לכן מתקיפה איראנית.

​במקביל לנתק הצבאי, נרשמה בשבועות האחרונים החרפה ביחסים הדיפלומטיים. יורש העצר בן סלמאן דחה הזמנה להשתתף בפסגת שבע המדינות בצרפת במחאה על התנהלות ארה"ב, ומזכיר המדינה מרקו רוביו נמנע מלבקר בריאד במהלך סיורו במפרץ.

בתגובה למתיחות, מסרה דוברת הבית הלבן אנה קלי כי "הנשיא טראמפ מקשיב למגוון דעות בכל נושא מסוים, והוא מתייחס ברצינות לקלט של שותפינו האזוריים. בסופו של דבר, הוא מקבל את כל ההחלטות על סמך מה שטוב ביותר עבור העם האמריקאי".

​בעקבות החשש מתקיפות נוספות, החלה סעודיה לפעול להרגעת המתח מול טהראן באמצעות תיווך פקיסטני והכנסת כוחות צבא מפקיסטן לשטחה.

האנליסט עומר כרים הסביר כי "הבנתו של יורש העצר עם איראן שהושגה באמצעות תיאום פקיסטני כבר הניבה תוצאות, מה שאומר שרוב התשתיות הסעודיות נותרות בטוחות ואינן מהוות מטרה, מה שמאפשר לממלכה להתרחק מהמדיניות הכללית של ארה"ב. קרע גדול יותר עם ארה"ב כמובן יפתח תיבת פנדורה ענקית ושני הצדדים ינסו להימנע ממנו".

​המשבר הצבאי אף העמיק את הפיצול בתוך גוש מדינות המפרץ. איחוד האמירויות הערביות, שמתחה ביקורת על חוסר נכונותה של סעודיה להשתלב בפעילות הצבאית נגד איראן, פרשה באפריל מארגון אופ"ק והדקה את שיתוף הפעולה הביטחוני שלה עם וושינגטון וירושלים.

מנגד, בכירים בריאד הגנו על ההחלטה לחסום את המבצע, והנסיך טורקי אל-פייסל כתב כי "כשאיראן ואחרים ניסו לגרור את הממלכה לכור ההשמדה, המנהיגות שלנו בחרה לשאת את הכאבים שגרמה שכנה כדי להגן על חייהם ורכושם של אזרחיה".

איראןדונלד טראמפסעודיהמבצע זעם אדיר

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3
רק שכחו לכתוב למה זה טוב לישראל... זה ממש לא טוב לנו בשורה התחתונה!
שמואל
זה טוב לנו כי עכשיו אמריקה מבינה מי באמת הידידה הטובה שלה
יחיאל
2
הכל כסף אצלהם מתחיל ונגמר בכסף
יחיאל
1
האמת שלא נראה שרק בגלל הפחד מאיראן הם עצרו את אמריקה יש מצב שיש להם קשרים יותר עמוקים עם האיראנים
יחיאל

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