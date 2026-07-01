כיכר השבת
תחקיר מיוחד

מזמר ועד צלם: בדקנו על מה המחותנים מוציאים הון ואיך הם בוחרים?

מאחורי הקלעים של הפקת השמחות במגזר: מפת ההוצאות הדרמטית של ההורים נחשפת, יחד עם המנגנון הפסיכולוגי שקובע אילו אנשי מקצוע יקבלו את שיחת הטלפון המיוחלת, ומי יישארו מחוץ ליומן ברגע שבו המחותנים פותחים את המכשיר הסלולרי כדי לסגור את האירוע (חתונות)

כה
מקודם |
ערב חתונה - תקופה שבה משפחות מקבלות החלטות קריטיות ומוציאות תקציבים משמעותיים (צילום: AI)

כל מי שמחתן ילד מכיר את הרגע הזה: הרשימה הבלתי נגמרת של המשימות, הטלפונים והתיאומים. פתאום, תוך שבועות ספורים, צריך לסגור זמר, תזמורת, צלם וידאו, שוזרת זרי כלה, קייטרינג, מעצבי אולמות, וכמובן – חנויות הלבשה ושמלות כלה. מדובר בתקופה שבה משפחות מקבלות החלטות קריטיות ומוציאות תקציבים משמעותיים, והן מחפשות את נותני השירות האמינים והזמינים ביותר עכשיו.

השאלה הגדולה עבורכם, בעלי העסקים בתחום האירועים והשמחות, היא פשוטה: כשהמחותנים הללו פותחים את הנייד כדי לחפש את השירות שלכם – האם הם מוצאים אתכם, או את המתחרים שלכם?

הנדל"ן השיווקי החם ביותר של עונת השמחות

כדי להבין איפה נמצא הכסף הגדול, צריך להסתכל איפה הקהל נמצא. מאות אלפי גולשים במגזר החרדי נכנסים מדי יום לאתר 'כיכר השבת' כדי להתעדכן, לקרוא על עולם השמחות ולתכנן את האירוע הבא שלהם.

בדיוק בגלל זה, שיתוף הפעולה של בזק B144 עם 'כיכר השבת' יכול להפוך עכשיו למכרה זהב עבור בעלי עסקים בתחום החתונות. באתר יופיעו ריבוע חיפוש קבוע ובאנר ייעודי של בזק, בתוך זירות התוכן המבוקשות ביותר . המשמעות עבורכם היא דרמטית: המחותנים והזוגות הצעירים שמדפדפים באתר ומחפשים פתרונות לאירוע, יוכלו להיחשף ולראות מול העיניים את זירת חיפוש העסקים של בזק.

רוצים לשריין את מקומכם בקמפיין החתונות של האתר ולקבל הטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>

אם אתם מפרסמים ב-B144, המערכת מציגה את העסק שלכם לקהל הרלוונטי – כשהם מרוכזים כולם בהפקת החתונה שלהם.

הנוכחות של הגדולים, במחיר שכל עסק יכול להרשות לעצמו

אתם לא צריכים להיות סוכנות הפקה ענקית או להשקיע עשרות אלפי שקלים בקמפיינים מורכבים. מעטפת המומחים של בזק B144 לוקחת על עצמה את הכל ומנגישה את במת הפרסום החזקה לכל עסק – החל מ-434 ₪ לחודש בלבד (לא כולל מע"מ) על חבילת 400 יחידות פרסום.

- נוכחות: דף עסק דיגיטלי עם כל פרטי ההגעה ויצירת הקשר עם העסק

- גלריית תמונות ועבודות: אפשרות להעלות תמונות, הצעות מחיר וקופונים

- השארת חוות דעת: מקום בו לקוחות מרוצים יכולים לכתוב על השירות שנתת להם

- ניהול תקציב שקוף: אפשרות מעקב אחר היקפי החשיפה והפרסום

רוצים לשריין את מקומכם בקמפיין החתונות של האתר ולקבל הטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>

הטבת הצטרפות: דף נחיתה במתנה ל-20 הראשונים

בתחום החתונות, הרושם הראשוני הוא הכל. כשהלקוח מקליק על העסק שלכם, הוא חייב להגיע למקום שמציג אתכם בצורה המושלמת ביותר ומניע אותו לחייג אליכם.

במסגרת שיתוף הפעולה החדש, 20 העסקים הראשונים שיצטרפו לשירות B144 יקבלו דף נחיתה מעוצב, יוקרתי במתנה! הדף מותאם לניידים ובו תוכלו להציג את השירות שלכם ולאפשר למחותנים ליצור קשר בלחיצת כפתור מהירה.

עונת החתונות בעיצומה והיומנים של המחותנים מתמלאים ברגע זה. אל תיתנו לעסקאות הגדולות של השנה לעבור למתחרים שלכם – תפסו את המקום שלכם בבמה המרכזית.

רוצים לשריין את מקומכם בקמפיין החתונות של האתר ולקבל הטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>

פרסוםחתונותבזקB144
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחתונות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר