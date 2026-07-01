כל מי שמחתן ילד מכיר את הרגע הזה: הרשימה הבלתי נגמרת של המשימות, הטלפונים והתיאומים. פתאום, תוך שבועות ספורים, צריך לסגור זמר, תזמורת, צלם וידאו, שוזרת זרי כלה, קייטרינג, מעצבי אולמות, וכמובן – חנויות הלבשה ושמלות כלה. מדובר בתקופה שבה משפחות מקבלות החלטות קריטיות ומוציאות תקציבים משמעותיים, והן מחפשות את נותני השירות האמינים והזמינים ביותר עכשיו.

השאלה הגדולה עבורכם, בעלי העסקים בתחום האירועים והשמחות, היא פשוטה: כשהמחותנים הללו פותחים את הנייד כדי לחפש את השירות שלכם – האם הם מוצאים אתכם, או את המתחרים שלכם?

הנדל"ן השיווקי החם ביותר של עונת השמחות

כדי להבין איפה נמצא הכסף הגדול, צריך להסתכל איפה הקהל נמצא. מאות אלפי גולשים במגזר החרדי נכנסים מדי יום לאתר 'כיכר השבת' כדי להתעדכן, לקרוא על עולם השמחות ולתכנן את האירוע הבא שלהם.

בדיוק בגלל זה, שיתוף הפעולה של בזק B144 עם 'כיכר השבת' יכול להפוך עכשיו למכרה זהב עבור בעלי עסקים בתחום החתונות. באתר יופיעו ריבוע חיפוש קבוע ובאנר ייעודי של בזק, בתוך זירות התוכן המבוקשות ביותר . המשמעות עבורכם היא דרמטית: המחותנים והזוגות הצעירים שמדפדפים באתר ומחפשים פתרונות לאירוע, יוכלו להיחשף ולראות מול העיניים את זירת חיפוש העסקים של בזק.

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אם אתם מפרסמים ב-B144, המערכת מציגה את העסק שלכם לקהל הרלוונטי – כשהם מרוכזים כולם בהפקת החתונה שלהם.

הנוכחות של הגדולים, במחיר שכל עסק יכול להרשות לעצמו

אתם לא צריכים להיות סוכנות הפקה ענקית או להשקיע עשרות אלפי שקלים בקמפיינים מורכבים. מעטפת המומחים של בזק B144 לוקחת על עצמה את הכל ומנגישה את במת הפרסום החזקה לכל עסק – החל מ-434 ₪ לחודש בלבד (לא כולל מע"מ) על חבילת 400 יחידות פרסום.

- נוכחות: דף עסק דיגיטלי עם כל פרטי ההגעה ויצירת הקשר עם העסק

- גלריית תמונות ועבודות: אפשרות להעלות תמונות, הצעות מחיר וקופונים

- השארת חוות דעת: מקום בו לקוחות מרוצים יכולים לכתוב על השירות שנתת להם

- ניהול תקציב שקוף: אפשרות מעקב אחר היקפי החשיפה והפרסום

רוצים לשריין את מקומכם בקמפיין החתונות של האתר ולקבל הטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>

הטבת הצטרפות: דף נחיתה במתנה ל-20 הראשונים

בתחום החתונות, הרושם הראשוני הוא הכל. כשהלקוח מקליק על העסק שלכם, הוא חייב להגיע למקום שמציג אתכם בצורה המושלמת ביותר ומניע אותו לחייג אליכם.

במסגרת שיתוף הפעולה החדש, 20 העסקים הראשונים שיצטרפו לשירות B144 יקבלו דף נחיתה מעוצב, יוקרתי במתנה! הדף מותאם לניידים ובו תוכלו להציג את השירות שלכם ולאפשר למחותנים ליצור קשר בלחיצת כפתור מהירה.

עונת החתונות בעיצומה והיומנים של המחותנים מתמלאים ברגע זה. אל תיתנו לעסקאות הגדולות של השנה לעבור למתחרים שלכם – תפסו את המקום שלכם בבמה המרכזית.

רוצים לשריין את מקומכם בקמפיין החתונות של האתר ולקבל הטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>