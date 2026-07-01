ההסכם המפתיע בין בזק לכיכר והעסקים שמופיעים באתר בהחל מ-434

כאן היא הבמה המרכזית - כאן נמצאים הלקוחות, כאן נקבעת האמינות וכאן נסגרות העסקאות הגדולות ( צילום: AI )

כל בעל עסק ומנהל שיווק במגזר החרדי יודע איפה נמצא הקהל שלו. הוא יודע שמאות אלפי אנשים משלנו נכנסים בכל יום, שעה-שעה, להתעדכן באתר 'כיכר השבת'. הנוכחות כאן היא הבמה המרכזית – כאן נמצאים הלקוחות, כאן נקבעת האמינות וכאן נסגרות העסקאות הגדולות. לא לחינם המותגים המובילים והחברות הגדולות במשק משקיעים תקציבי ענק כדי להישאר כאן חזק בתודעה.

אבל האתגר האמיתי, בין אם מדובר בחברה בצמיחה ובין אם בעסק מקומי מבוקש – כמו חנות רהיטים, אולם אירועים או טכנאי עצמאי – הוא הניהול והתקציב. קמפיינים דיגיטליים ישירים דורשים לרוב מערכות ניהול מורכבות, אופטימיזציה יומיומית והפקה שלא תמיד יש זמן או כוח אדם לנהל אותה. למי יש זמן לשבת ולנתח גרפים מורכבים במחשב בין מנחה למעריב, או תוך כדי ניהול שוטף של העסק בשטח? התוצאה היא שעסקים רבים מפספסים את הפוטנציאל של הרשת, רק בגלל המורכבות הטכנולוגית. שיתוף פעולה חדש בין אתר העסקים הגדול בזק B144 לבין אתר 'כיכר השבת' מייצר כעת מהפכה של ממש, ומאפשר לעסקים בכל סדר גודל להנות מחשיפה גם באתר כיכר השבת – במחיר של B144 לעסקים שהוא נגיש ובניהול מלא. משיב עוון מפשע // הספד תמרורים על הירצחו של המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל אלון ארביב | 14:22 למה הצדיק רבי עמוס גואטה נרצח? | צפו בתשובה המצמררת חזקי שטרן | 14:53 במסגרת שיתוף הפעולה, בזק B144 מציבה באנר קבוע וריבוע חיפוש ייעודי בתוך האתר. המשמעות עבורכם היא דרמטית: כשאתם מפרסמים ב- B144, מנוע החיפוש דואג שהעסק שלכם יופיע כשלקוחות פוטנציאלים מחפשים עסק שלכם, גם עבור הקהל החרדי בכיכר השבת. אתם מקבלים נוכחות דיגיטלית באתר לצד המותגים הגדולים ביותר במגזר, אבל בפשטות ובעלויות שמתאימות בדיוק לתקציב שלכם. רוצים שהעסק שלכם יופיע בתוצאות החיפוש בכיכר השבת ולהנות מהטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>

באנר חיפוש קבוע בכיכר השבת - אתם נמצאים ב-B144, אבל אתם בעצם בכיכר השבת ( צילום: צילום מסך )

המומחיות של הגדולים, הנוחות שכל עסק צריך

השירות של B144 נולד כדי להביא לכם חשיפה בלי כאבי ראש טכנולוגיים ובלי לבזבז זמן עבודה יקר. מעטפת המומחים של בזק לוקחת על עצמה את כל העבודה הקשה:

- נוכחות: דף עסק דיגיטלי עם כל פרטי ההגעה ויצירת הקשר עם העסק

- רואים אותך: אפשרות להעלות תמונות, הצעות מחיר וקופונים

- המלצות: מקום להשארת חוות דעת והמלצות ואפשרות להגיב עליהן

- ניהול תקציב שקוף- אפשרות מעקב אחר היקפי החשיפה והפרסום

רוצים שהעסק שלכם יופיע בתוצאות החיפוש בכיכר השבת ולהנות מהטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>

והמחיר?

זו הבשורה האמיתית שמנגישה את המדיה לכולם.

קידום לעסק בחבילה של 400 יחידות פרסום מתחיל ב-434 ₪ לחודש. מתוך הסכום הזה, דמי הניהול של המומחים עומדים על 34 ₪ בלבד - מה שאומר שרוב התקציב שלכם הולך נטו לפרסום עצמו ולחשיפה , ללא עלויות תיווך מנופחות של סוכנויות דיגיטל.

דף נחיתה במתנה! (ל-20 המצטרפים הראשונים בלבד)

דף נחיתה הוא נכס דיגיטלי מעוצב ומותאם לעסק; והוא נועד כדי לוודא שלקוחות פוטנציאלים שמגיעים אליכם מאתר 'כיכר השבת' או מקידום של B144 בגוגל, יקבלו את המידע המלא עליכם ויוכלו להשאיר פרטים או לחייג אליכם מיד.

במסגרת השקת שיתוף הפעולה 20 העסקים הראשונים שיצטרפו לפרסום באתר B144 ייהנו מהטבה של דף נחיתה מעוצב וממיר במתנה! דף נגיש, מותאם לחלוטין לניידים, שמאפשר ללקוח הפוטנציאלי החרדי ליצור קשר בלחיצת כפתור אחת מהירה.

הגיע הזמן שהעסק שלך יעלה לבמה המרכזית של המגזר ויופיע לצד המובילים בתחום. הקהל שלך נמצא כאן עכשיו – כדאי מאוד שהוא יראה אותך.

רוצים שהעסק שלכם יופיע בתוצאות החיפוש בכיכר השבת ולהנות מהטבה של דף נחיתה במתנה ל-20 המצטרפים הראשונים? לחצו כאן>>