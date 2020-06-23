עד היום נוכחות באתרים הגדולים נשמעה כמו משהו ששייך לרשתות ולמותגים עם תקציבי ענק. עכשיו, שיתוף פעולה חדש בין בזק B144 לכיכר השבת מציע לעסקים קטנים דרך פשוטה להיכנס לדיגיטל הגדול - בפחות מ־1,000 ש״ח בחודש (כלכלה)
מאות אנשי תקשורת ובכירים בענף הפרסום והדיגיטל החרדי הגיעו לשמוח ולברך את ׳גיל גרופ׳ קבוצת התקשורת והמדיה המובילה במגזר החרדי בחנוכת משרדיה החדשים בגבעת שמואל • הבעלים מר דוד גלפרין באירוע: ״אני מודה לקב״ה על הרגע המרגש הזה. גיל גרופ תמשיך בעשיה ובצמיחה מתוך התחייבות לחזון ולערכים שלנו״ (דיגיטל)
מנהל תיק לקוחות שפוטר לפני חמש שנים מחברת פרסום למגזר החרדי השוכנת בבני ברק, טען שלא קיבל את כל הבונוסים המגיעים לו. בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל באחרונה את תביעתו, אך נאלץ לחשב בעצמו את סכום הפיצוי לאחר שחישובי החברה והתובע התגלו כחסרי היגיון (משפט)
דו´´ח יפעת שפורסם בתחילת השבוע מעמיד מראה לכל תעשיית הפרסום החרדית. "כיכר השבת" מתכבד לפרסם את מדור הפרסום הפופולארי ´זירת פרסום´ של ספי בר-חי, כתב הפרסום של רשת "קו עתונות", המציג את כל העובדות לאשורם מי עלה ומי ירד. אל תפספסו (חדשות, פרסום - מחקרי שוק)