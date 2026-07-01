כיכר השבת
"חשש ממשי לפגיעה בנפש"

שנה שניה ברציפות: נאסרה הגעת ההמונים לציון הקדוש בעג'ור | כל הפרטים

מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, חתם הערב על צו מנהלי האוסר את קיומה של הילולת הצדיק רבי יצחק גברא זצ״ל, שתוכננה להתקיים בכא' תמוז במושב עג'ור | במסגרת הצו הורה מפקד המחוז על איסור גורף על הגעה וכניסה של כל אדם לתחומי מושב עגור, למשקים הרלוונטיים, ליישובים הסמוכים ולדרכי הגישה המובילות אליהם (חדשות)

ההכנות בעג'ור (צילום: אתר המאורות)

למרות ההיערכויות וההכנות  לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק בן רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור החל ביום כ"א בתמוז, מפקד מחוז ירושלים אבשלום פלד חתם הערב (רביעי) על צו מנהלי לאי קיום אסיפה, האוסר על קיומה של ההילולה. זאת השנה השנייה שנאסר על קיום ההילולה.

על פי הודעת המשטרה, "המארגנים לא עמדו בתנאים שנקבעו בין היתר ע״י מומחים מטעם המארגנים עצמם, ועלו פערים מהותיים, מקצועיים ובטיחותיים קריטיים אל מול התנאים שנקבעו. מארגני האירוע לא הציגו תוכניות גידור ותנועה מוסדרות, לא סיפקו מענה לתאורת הצירים הרגליים והרכובים, ועלו פערים נוספים הנוגעים לניהול הקהל בכניסה לציון – כל זאת באירוע אליו צפויים היו להגיע, לפי הערכות המארגנים, למעלה מ-20,000 משתתפים".

בעקבות כך הודיעה המשטרה כי "באיזון שבין חופש הפולחן לבין השמירה המקדשת על שלומם, גופם וביטחונם של באי האירוע, גבר באופן מוחלט האינטרס הציבורי של שמירה על חיי אדם, לנוכח חשש ממשי לפגיעה בנפש".

מטעם דובר ההילולא, הרב ישי יפת, נמסר: "במשך חודשים ארוכים התקיימו הכנות מקיפות לקראת ההילולה, לצד פגישות רבות עם כלל הגורמים הרלוונטיים בהם המשטרה, מתוך מטרה לקיים את האירוע בצורה בטוחה, מסודרת ובהתאם לכל הדרישות".

דובר ההילולה הוסיף: "אנו מצרים על ההחלטה שהתקבלה, במיוחד לאחר ההיערכות הממושכת והמשאבים הרבים שהושקעו, האירוע כולו נתרם בנדיבות על ידי תורמים שביקשו לאפשר את קיום ההילולה לרווחת הציבור".

לדבריו, "אנו ממשיכים לפעול מול הרשויות להשלמת כל הדרישות ולהסדרת הנושאים שנותרו, בתקווה שניתן יהיה לאפשר את קיום ההילולה". "עד לקבלת עדכון רשמי, אנו קוראים לציבור להישמע להוראות הרשויות ולא להגיע למקום כל עוד הצו בתוקף", נמסר לסיום.

הילולהרבי יצחק גבראעג'ור

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר