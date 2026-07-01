למרות ההיערכויות וההכנות לקראת הילולת הצדיק רבי יצחק בן רבי יצחק גברא זי"ע, הטמון במושב עג'ור החל ביום כ"א בתמוז, מפקד מחוז ירושלים אבשלום פלד חתם הערב (רביעי) על צו מנהלי לאי קיום אסיפה, האוסר על קיומה של ההילולה. זאת השנה השנייה שנאסר על קיום ההילולה.

על פי הודעת המשטרה, "המארגנים לא עמדו בתנאים שנקבעו בין היתר ע״י מומחים מטעם המארגנים עצמם, ועלו פערים מהותיים, מקצועיים ובטיחותיים קריטיים אל מול התנאים שנקבעו. מארגני האירוע לא הציגו תוכניות גידור ותנועה מוסדרות, לא סיפקו מענה לתאורת הצירים הרגליים והרכובים, ועלו פערים נוספים הנוגעים לניהול הקהל בכניסה לציון – כל זאת באירוע אליו צפויים היו להגיע, לפי הערכות המארגנים, למעלה מ-20,000 משתתפים".

בעקבות כך הודיעה המשטרה כי "באיזון שבין חופש הפולחן לבין השמירה המקדשת על שלומם, גופם וביטחונם של באי האירוע, גבר באופן מוחלט האינטרס הציבורי של שמירה על חיי אדם, לנוכח חשש ממשי לפגיעה בנפש".

מטעם דובר ההילולא, הרב ישי יפת, נמסר: "במשך חודשים ארוכים התקיימו הכנות מקיפות לקראת ההילולה, לצד פגישות רבות עם כלל הגורמים הרלוונטיים בהם המשטרה, מתוך מטרה לקיים את האירוע בצורה בטוחה, מסודרת ובהתאם לכל הדרישות".

דובר ההילולה הוסיף: "אנו מצרים על ההחלטה שהתקבלה, במיוחד לאחר ההיערכות הממושכת והמשאבים הרבים שהושקעו, האירוע כולו נתרם בנדיבות על ידי תורמים שביקשו לאפשר את קיום ההילולה לרווחת הציבור".

לדבריו, "אנו ממשיכים לפעול מול הרשויות להשלמת כל הדרישות ולהסדרת הנושאים שנותרו, בתקווה שניתן יהיה לאפשר את קיום ההילולה". "עד לקבלת עדכון רשמי, אנו קוראים לציבור להישמע להוראות הרשויות ולא להגיע למקום כל עוד הצו בתוקף", נמסר לסיום.