לקראת צום תשעה באב שחל בעיצומם של ימי הקיץ החמים, מתעורר צורך חיוני בהיערכות בריאותית נכונה כדי לעבור את התענית בשלום ולמנוע פגיעה בריאותית. עומס החום הכבד והלחות המוגברת מחייבים התנהלות אחראית, במיוחד עבור מי שנאלצים לשהות מחוץ לבית.

הגב' לודה נבו, מנהלת תחום תזונה ב"צבר רפואה - בית חולים בבית", מגישה את המדריך המלא והמקצועי לצום קל ובריא.

בראשית דבריה היא מדגישה, כי "אף שצום תשעה באב הוא אתגר בכל שנה, אך כאשר הוא חל בעיצומו של הקיץ, ההתמודדות עשויה להיות מורכבת יותר. עומס החום, ההזעה ואובדן הנוזלים מגבירים את הסיכון להתייבשות, ולכן ההכנה לצום אינה מתחילה בסעודה המפסקת - אלא כבר משעות הבוקר של ערב הצום".

מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה' מוסיפה, כי "הבסיס להכנה נכונה הוא שתייה מסודרת לאורך כל היום. הגוף אינו מסוגל 'לאגור' כמות גדולה של מים בפרק זמן קצר, ולכן שתייה מרובה ממש לפני כניסת הצום לא תפצה על מחסור שנוצר במהלך היום. מומלץ לשתות מים באופן הדרגתי, להחזיק בקבוק מים בהישג יד ולהקפיד על שתייה גם אם עדיין לא מרגישים צמא. מי שנמצא בחוץ או עובד בתנאי חום צריך להשתדל גם להפחית ככל האפשר חשיפה לשמש ומאמץ גופני".

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לצד השתייה, כדאי לשים לב גם לתכולת המלח שבתפריט. "מזונות עשירים בנתרן - כמו חטיפים מלוחים, חמוצים, גבינות מלוחות, מזון מהיר, רטבים מוכנים ובשרים מעובדים - עלולים להגביר את תחושת הצמא במהלך הצום. במקום זאת מומלץ לתבל באמצעות לימון, שום, עשבי תיבול ותבלינים אחרים", מסביר הגב' נבו.

עוד מוסיפה , מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה', כי לא מומלץ להגיע רעבים לסעודה מפסקת. "טעות נפוצה נוספת היא לדלג על ארוחות במשך היום מתוך מחשבה שכך 'יישאר מקום' לסעודה המפסקת. בפועל, כשמגיעים רעבים מאוד לארוחה האחרונה, נוטים לאכול במהירות ובכמויות גדולות יותר. עדיף לאכול באופן מסודר - ארוחת בוקר, ארוחת צהריים ובמידת הצורך גם ארוחת ביניים, ולהגיע לסעודה המפסקת בתחושת רעב מתונה".

בארוחות המוקדמות יותר במהלך היום ניתן לשלב מקורות חלבון חלופיים, בהתאם להעדפות האישיות, כגון: ביצים, גבינות שאינן מלוחות, יוגורט, עדשים, שעועית, חומוס וקטניות נוספות. כמו כן, שילוב של דגים מהווה מקור טוב לחלבון.

בסעודה המפסקת עצמה חשוב גם שלא לאכול יותר מדי. "הסעודה המפסקת אינה צריכה להיות גדולה במיוחד. מדובר בארוחה פשוטה וצנועה, ואין צורך לנסות 'להעמיס' בה את כל אבות המזון. את התזונה המאוזנת ואת השתייה חשוב לפזר לאורך היום, ואילו הסעודה האחרונה נשארת פשוטה.

"חשוב לזכור שגם אכילה מוגזמת אינה תורמת להרגשה טובה במהלך הצום. ארוחה גדולה מדי עלולה לגרום לכבדות, נפיחות וצרבת כבר בשעות הראשונות, וגם צריכה רבה של ממתקים לפני הצום אינה מומלצת, שכן תנודות חדות ברמות הסוכר בדם עלולות להגביר את תחושת הרעב".

ומה עושים בסיום הצום? לדברי מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה', "גם בסיום הצום מומלץ לפעול בהדרגה. כדאי להתחיל בכוס מים, ולאחר מכן לאכול משהו קטן כמו תמר, פרוסת לחם או עוגייה פשוטה. בהמשך אפשר לעבור לארוחה קלה ומאוזנת הכוללת פחמימה, חלבון וירקות". והכי חשוב: "אין צורך 'לפצות' על שעות הצום באמצעות ארוחה גדולה, שעלולה דווקא להכביד על מערכת העיכול".

לגבי אנשים המתמודדים עם מחלות כרוניות כמו סוכרת, מחלות לב, מחלות כליה או יתר לחץ דם, וכן מי שנוטלים תרופות באופן קבוע, הגב' לודה נבו מדגישה כי עליהם לקבל הנחיות אישיות מהרופא המטפל ולשאול שאלת חכם לפני הצום. אין לשנות טיפול תרופתי ללא ייעוץ רפואי והלכתי.

"בסופו של דבר, ההכנה הטובה ביותר לצום אינה מתבססת על ארוחה אחת, אלא על התנהלות נכונה לאורך כל היום: שתייה מסודרת, אכילה מאוזנת, הפחתת מלח והקשבה לצורכי הגוף", מדגישה מנהלת תחום תזונה ב'צבר רפואה'.