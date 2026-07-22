בירור נוקב על עומק החורבן וההסתרה הרוחנית בדורנו עם הרב יהודה צ'ולק | המדריך התזונתי-מדעי לצליחת הצום מפי הדיאטן הקליני גלעד דביר | המהפכה התורנית-צבאית שחשף הרב שמואל רז'ז'ק | משדר המיוחד של "דבר ראשון" המחבר בין נשמת היום, בריאות הגוף וקיום העם היהודי לערב תשעה באב (דבר ראשון)
לקראת הצום קיימנו בתוכנית 'דבר ראשון' שיחה עם הדיאטן הקליני ותזונאי הספורט גלעד דביר| מהטיפ הקריטי, דרך האמת מאחורי כדורי הפלא ועד לטעות הקשה בארוחה המפסקת | כל מה שאתם חייבים לדעת כדי לעבור את הצום בשלום (דבר ראשון)
הגיע הזמן להודות שהציונות היא לא המרכיב המרכזי המאפיין את רובו של ציבור חובשי הכיפות הסרוגות. האתגרים העומדים בפנינו היום אינם ייבוש ביצות, שילוב החייל הדתי בצה"ל או אפילו כיבוש התקשורת אלא החיים במשותף עם ציבור חילוני, בעבודה, בצבא ובבניין המגורים. זוהי שעתה של הישראליות הדתית