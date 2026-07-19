כיכר השבת
גם בשבוע שחל בו

אמירה דרמטית בשם מרן הגר"ע יוסף: "מי שמחמיר בעניין הזה הוא חמור"

למי מותר להתקלח במים קרים ומתי מותר לשמוע מוזיקה | עם תחילת 'שבוע שחל בו' התיישבנו לשיחה הלכתית פקרטית עם הרב יעקב סיני בשביל לעשות  סדר בכל מה שצריך לדעת | אשכנזים וספרדים, הלכה ומנהג היכן להחמיר ומתי להקל | הפסיקה של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל (דבר ראשון) 

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המגיש משה מנס אירח באולפן את הרב יעקב סיני לשיחה הלכתית מרתקת ומפתיעה במיוחד, שסוגרת אחת ולתמיד את כל השאלות הבוערות של תשעת הימים – ממקלחות, דרך מוזיקה קצבית בחדר הכושר, ועד לאזהרה החריפה לקראת עונת הבחירות. האמת על ההלכה שתעשה לכם סדר בראש (וברקע).

סיוט בחדר הכושר: מותר או אסור להתקלח?

מסתבר שהרבה ממה שחשבנו על איסור רחצה בימי תשעת הימים הוא בכלל מנהג ולא דין מהתלמוד. הרב יעקב סיני מזכיר שמדין הגמרא (מסכת תענית), האיסור לרחוץ קיים אך ורק ביום תשעה באב עצמו. עם זאת, ברבות השנים התפתחו מנהגים שונים בין העדות:

הספרדים: נמנעים מרחצה רק בשבוע שחל בו תשעה באב, וגם אז – האיסור הוא על מים חמים בלבד. רחצה במים קרים (אפילו עם סבון) מותרת לחלוטין, מכיוון שהיא נועדה להעביר את הזיעה ולא לתענוג. האשכנזים: מחמירים יותר לפי הרמ"א, ונמנעים מרחצה כבר מראש חודש אב, ואפילו במים קרים (למעט פנים, ידיים ורגליים).

הדרמה מאחורי הקלעים: הטלפון המפתיע בין גדולי הדור

כאן מגיע הטוויסט בעלילה. הרב סיני חשף סיפור היסטורי מרתק על פינת ההלכה המיתולוגית של מרן זצ"ל ברדיו הממלכתי של פעם. הרב עובדיה פסק בשידור שגם אשכנזים שסובלים מאוד מהחום – כמו פועלים או בחורי ישיבות – יכולים להתקלח במים קרים, כיוון שאין בזה תענוג אלא רק הסרת זיעה.

מיד לאחר השידור, התקבל טלפון מפתיע בביתו של הרב עובדיה. על הקו היה לא אחר מאשר גאון הדור האשכנזי, הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שאמר לו בידידות: "כבוד הרב, אתה מורה לספרדים – תורה לספרדים, אבל אנחנו האשכנזים לא מתרחצים בימים הללו!".

אלא שבמשך השנים, המציאות המודרנית והחום הישראלי עשו את שלהם. כיום, גדולי הפוסקים האשכנזים (ובהם בעל 'אגרות משה' והרב אלישיב) מסכימים פה אחד: כשאדם מזיע וסובל, או אחרי פעילות ספורטיבית – מותר גם לאשכנזים להתקלח במים קרים או פושרים!

"אני רוצה לומר בשקט את מה שמרן זכר צדיק לברכה היה אומר בקול גדול בימים הללו: שמי שמחמיר בעניין הזה (ולא מתקלח כשמריח רע) – הוא חמור! כי באמת זה דבר שאי אפשר להחמיר בו, וגדול כבוד הבריות."

מוזיקה מקפיצה באימון? מותר, אבל בתנאי אחד

שאלה נוספת שעולה תדיר בקרב ספורטאים ושומרי מסורת היא השמעת מוזיקה קצבית להמרצה במהלך האימון בימי בין המצרים. האם זה נחשב לשמחה אסורה?

הרב סיני עושה הבחנה ברורה: מוזיקה שלא נועדה למטרת שמחה וריקודים – מותרת. הכלל ההלכתי מתיר שמיעת מוזיקה (ובפרט מוזיקה מוקלטת או ווקאלית) במקרים שאינם לשם תענוג טהור, כגון:

  1. נהיגה בלילה: כדי למנוע מהנהג להירדם על ההגה.מצב נפשי: לאדם ששרוי בדיכאון או לחולה שזקוק לעידוד. אימון גופני: מוזיקה שנועדה לצורך קצב, דרבון והמרצה של עשיית הכושר מותרת לחלוטין, כיוון שאין בה כוונת שמחה.

אזהרה דחופה: "מפסידים את העולם הבא בשביל בחירות"

לסיום, התייחס הרב למתח החברתי הגואה ברחובות, להפגנות הגיוס ולתחילתה של מערכת הבחירות, שמהווה פתח מסוכן למלחמות אחים. הרב יצא בקריאה חריפה ונוקבת נגד התופעה הפסולה של ביזוי תלמידי חכמים ברשתות ובתקשורת.

"רבותינו אמרו שלא חרבה ירושלים אלא בשביל שביזו בה את החכמים," הזכיר הרב סיני. "בתקופת בחירות אנשים חושבים שהכל מותר, ומזלזלים ברבנים כאילו הם לא מבינים מה קורה או ש'מוליכים אותם שולל'. כמה נבער צריך להיות אדם כדי להפסיד את כל העולם הבא שלו רק בשביל פוליטיקה?".

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האגרות משה נפטר לפני כ 40 שנה, הרב אלישיב המשיך לפעול שנים אחריו. אז משהו לא מובן לי... בקשר לרחצה: המציאות האירופית הייתה שונה כי פשוט היה הרבה פחות חם, היום המצב שונה מאד מאד.
מישהו

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