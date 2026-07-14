חוק לומדי התורה: למה דוידסון איבד עשתונות?

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מי מנסה להפוך את הציבור החרדי לקופים, ואיך דווקא המשתמטים מפלורנטין עומדים להרוויח בענק מהיוזמה החדשה של אריה דרעי? והיום בתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס ואריאל שרפר נציג תפילה מפתיעה שנולדה בהשראת חברי הכנסת של יהדות התורה, נשלח עקיצה כואבת במיוחד לנפתלי בנט וליאיר לפיד, ונסביר למה הנס הגדול של היום מוכיח שיוגה היא אולי טרנד נחמד – אבל ממש לא מה שיציל אתכם מטביעה.

חוק לומדי התורה: "לא יכול לראות אתכם יותר"

במשכן הכנסת הרוחות המשיכו לסעור סביב חוק לומדי התורה. ח"כ סימון דוידסון ממפלגת 'יש עתיד' איבד את עשתונותיו וצעק לעבר הנציגים החרדים: "לא יכול לראות אתכם יותר!".

שרפר תוהה מדוע ח"כ דוידסון לא מפנה את המבט שלו לבוס שלו, יאיר לפיד, שבקושי מגיע למשכן הכנסת. כנראה שלפיד מעדיף לראות את החרדים מועמסים בהמוניהם על אוטובוסים ישירות ללשכת הגיוס בתל-השומר.

מי פה הקוף? דוידסון הגדיל לעשות וטען כי החרדים מסתכלים על החילונים כמו על "קופים בגן חיות". כאן מגיעה התשובה הניצחת: אם כבר, החילונים הם אלו שכופים (על החרדים להתגייס), והם גם אלו שמחזיקים בתיאוריה לפיה מוצא האדם מן הקוף, לא?

אנונימיות זהירה: בשורה התחתונה, מי זה בכלל ח"כ דוידסון ואיך זה שלא שמענו עליו עד היום?

באותו הקשר, גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מיהר לקפוץ על העגלה וכינה את החוק "ביזוי התורה". נראה שבנט שכח שבתורה הקדושה נכתב במפורש "מִדְּבַר שֶׁקֶר תִּרְחָק" – ציווי שרחוק ממנו מרחק מזרח ממערב, כפי שהוכיח לא פעם בקריירה הפוליטית שלו.

יוזמת דרעי לביטול חוק המעצרים: שוויון גם בפלורנטין

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, מנסה להוביל מהלך לביטול חוק המעצרים (או בשמו הלא רשמי: 'חוק ביטול ההפגנות'). למרבה ההפתעה, מדובר בבשורה שיכולה להביא תועלת עצומה דווקא למגזר החילוני.

במדינה שחרטה על דגלה את ערך השוויון, אם יבוטלו המעצרים, המשמעות היא שגם אותם משתמטים וסרבנים מאזור פלורנטין בתל אביב לא ייעצרו. הם יוכלו לארוז מזוודה בראש שקט ולטוס לטיול ארוך בהודו כבר בקיץ הקרוב.

וכיצד החוק הזה קשור למפלגת המילואימניקים החדשה? ח"כ יועז הנדל (המכונה בתוכנית "מתמודד עם זה") כנראה ימצא את הקשר, שכן אצלו, כרגיל, כל אירוע וכל חוק פוליטי מוגדרים מיד כ"צו השעה".

דרמה לילית בשומרון: חסידי ברסלב נכנסו לכפר כיפל חארס

אירוע חריג התרחש הלילה (בין שני לשלישי) בשומרון. כ-100 חסידי ברסלב נכנסו ללא תיאום מראש לכפר הפלסטיני כיפל חארס, במטרה להתפלל בציונו של יהושע בן נון.

במקום התפתח חיכוך קשה בינם לבין תושבי המקום, במהלכו פוזרו אבנים ונגרם נזק לכלי רכב פלסטיניים. כוחות צה"ל, לוחמי מג"ב איו"ש ושוטרי תחנת אריאל הוזעקו למקום סמוך לשעה 03:00 לפנות בוקר, אך עם הגעתם, מרבית המעורבים כבר עזבו את האזור. המשטרה פתחה בחקירה מהירה ועצרה חמישה חשודים, חרדים תושבי ירושלים בגילאי 16-20.

5. נס גלוי: שרד את מפלי הניאגרה

בשורה משמחת המציגה כי עוד קורים ניסים בעולם: אדם שנפל למפלי הניאגרה האימתניים בגבול ארה"ב-קנדה, יצא מתחתית המפל כשהוא בשחייה ובאופן פלאי – ללא פגע.

הפעם האחרונה שבה ראינו מחזה כזה הייתה בסרט המדע הבדיוני הנוסטלגי "סופרמן 2", ושם זה קרה רק בזכות גיבור-על מעופף (שנוצר, דרך אגב, על ידי כותבים יהודים). מדובר בתזכורת מדהימה לכך שאפשר לעלות מ"ניאגרה עמיקתא לאיגרא רמא" – חיזוק עצום לכל מי שמרגיש נפילה ברוחם. בן אדם, עלה למעלה עלה!

וזו ההזדמנות לשתף בפרוייקט אפס שהצילומים האחרונים שלו מתרחשים בימים אלו ושמטרתו להגיע ל0 נפגעים מתאונות ואסונות. יש למה לחכות.

רץ ברשת: מה שחם ברשת

היעד הבא של המארינס? גולשים ברשת קוראים לצבא ארה"ב: "הגיע הזמן שנכבוש את האי חארג'. איראן לא יכולה לעשות שום דבר. כשהנחתים יכבשו את החוף, זה נגמר עבור האויב".

ההגה בידיים של מאחור: תיעוד ויראלי של משאית כיבוי אש ייחודית מחברת הכיבוי של אטלנטה מציג כלי רכב עם שני נהגים – כאשר הנהג האחורי מנווט את החלק האחורי של המשאית כדי לבצע פניות חדות במיוחד ברחובות הצרים של העיר.

חזירי בר משתלטים על העיר החרדית:

איומי סרק: סרטון משעשע שרץ ברשת מציג את הסיטואציה המוכרת שבה מישהו מגיע אליך בפוזה מאיימת וצועק "חכה חכה, תראה מה אני עושה לך"... ואז כשהוא סוף סוף מגיע פנים אל פנים – הבלון מתפוצץ ושום דבר לא קורה.