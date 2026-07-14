חברי הכנסת של ש"ס ויהדות התורה העבירו לסגנית יו"ר הכנסת לימור סון הר-מלך הצהרה גורפת לפיה לכל חברי הכנסת יש "ילדים ונכדים משבט לוי" כלשונם.

בהצהרה המלאה נכתב:

"אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה וש"ס מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה כ"י, גם לנו בסיעתא דשמיא יש ילדים ונכדים מעל גיל 18, המשמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם, אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם."

הגילוי הנאות עליו חתמו חברי הכנסת הוזקק בעקבות הוראה של היועצת המשפטית לכנסת שגית אפק, שקבעה כי על חברי הכנסת אשר להם קרובי משפחה מדרגה ראשונה אשר הם בגדר עריקים, ייאלצו להודיע על כך בגילוי נאות לפני ההצבעה.

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סגנית היו"ר קראה את ההצהרה, לקול מחאת ההמון הזועם בספסלי האופוזיציה. במשדר הכנסת ניתן לראות את יו"ר ש"ס אריה דרעי מחויך למול הסיטואציה.