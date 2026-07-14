הסנאטור טומי טוברביל חשף היום (שלישי) שיחה שקיים עם הסנאטור המנוח לינדזי גראהם, דקות לפני שמת מהתקף לב.

הסנאטור חשף כי חברו לינדסי גרהם התקשר למזכירתו לאחר שחזר מנסיעה בחו"ל, ואמר: "תקשיבי, אני חש כאבים בחזה. אני צריך לעשות משהו."

המזכירה נבהלה לשמע הדברים ושאלה אותו: "התקשרת ל-911?" גרהם השיב: "לא, זו הסיבה שהתקשרתי אלייך." המזכירה אז התקשרה ל-911, ומשיבי החירום פרצו לביתו של הסנאטור.

אקסיוס גם מדווח שגרהם אמר: "אני לא יכול למות עכשיו. אני עדיין צריך לעשות את הסנקציות על רוסיה, לסדר את הבלגן עם איראן ולעשות נורמליזציה בין ישראל לסעודיה".

כזכור, הסנאטור הרפובליקני הוותיק לינדסי גרהם הלך לעולמו במפתיע בגיל 71 בביתו שבוושינגטון, שעות ספורות לאחר ששב מביקור דיפלומטי באוקראינה ולאחר ששוחח בטלפון עם הנשיא דונלד טראמפ. משרד הרופא המשפטי הראשי קבע כי מותו נגרם כתוצאה מקרע באבי העורקים.